Fed傳聲筒：關稅是影響未來利率決策的關鍵

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-29 09:30

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有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 週二 (28 日) 撰文表示，美國總統川普在第二任期內可能會加強關稅政策，對物價的影響及其可能引發的通膨預期，將影響聯準會 (Fed) 未來的利率決策。隨著美國股市和經濟狀況的變動，是否繼續降息以及如何應對通膨的問題上面臨不確定性。



川最近表示，他可能會提高對加拿大和墨西哥的關稅。這些政策的變動，尤其是在物價上漲的背景下，可能會加劇市場對未來通膨的擔憂。Fed 的貨幣政策將受到這些變化的影響，因為關稅可能會改變企業和消費者對未來物價的預期，進而影響經濟活動。

2019 年，川普在第一次加劇貿易戰時，Fed 降息以應對由貿易戰帶來的經濟不確定性。當時的關稅影響相對較小，並未造成顯著的通膨壓力。然而，這次情況不同，因為美國剛剛經歷了大規模的通膨，這讓物價預期變得更加敏感。

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由於近期美國經濟經歷大規模的通膨，Fed 此次面對關稅增加時，將採取更為謹慎的態度。若關稅政策確實生效，Fed 可能會選擇保持較高的利率，以防止通膨預期的惡化。Fed 主席鮑爾曾表示，若通膨預期上升，會對利率政策進行調整。

此外，Fed 密切留意通膨預期，這些預期通常來自消費者調查和市場指標。如果民眾預期未來物價將上漲，他們可能會提前調整行為，進一步推高通膨。舉例來說，房東可能會提前提高租金，工人則可能要求更高的加薪。

根據密西根大學的消費者調查，最近的數據顯示，消費者對未來通膨的預期有所上升。這與川普的關稅威脅相呼應，表明市場對價格上漲的擔憂正在增強。儘管短期內的通膨預期有所上升，但長期的預期變化較小。

與 2018 年不同，那時關稅上漲的影響較為有限，且民眾對通膨的認知較低，企業對價格上漲的反應較為保守。然而，經歷了幾年高通膨後，企業和消費者已經習慣物價上漲，可能讓未來的價格上漲更具接受度。

Fed 目前面臨的風險在於，若通膨未能按預期回落，則可能需要長時間保持高利率，以達到通膨目標。Fed 預估，在 2024 年和 2025 年，核心通膨將逐步下降至 2%，但如果通膨持穩在 3% 左右，Fed 可能會被迫延長高利率政策。

關稅政策的不確定性讓 Fed 在未來的利率決策上充滿挑戰。如何應對由關稅引發的價格上漲，以及這些上漲如何影響通膨預期，將成為 Fed 貨幣政策調整的關鍵因素。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場普遍認為 Fed 在 1 月會維持利率不變 (機率為 97.9%)，3 月的貨幣政策會議上維持利率不變的機率為 69.5%、降息 1 碼(25 個基點) 的機率為 29.9%、降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 0.6%。