【台股操盤人筆記】2025正向看待，獲利成長仍是最大底氣
鉅亨研報 2024-12-27 10:13
加權股價指數近 6 個月表現：
野村腳勤觀點：
FED 縮減降息幅度，台股不必負面解讀
無論聯準會上修通膨預期，到底是不是因為把川普關稅也考慮進去，但對於股市而言，最重要還是要回歸企業獲利成長率，這次聯準會很明顯上修 2024 年 GDP 預測值至 2.5%(原 2.0%)，也上修 2025 年 GDP 預測值至 2.1%(原 2.0%)，同時下調 2024 ~2025 年的失業率至 4.2~4.3% 區間 (原 4.4%)，這些都傳達了美國經濟其實真的頗不錯。2025 年全球經濟雖有對抗，但也會有合作，尤其是川普的美國優先，除了讓美國經濟成長帶動美國股市，與美股關聯最密切的台股也不會缺席，有望受惠美國企業資本支出與美國消費力道回升，持續走多頭格局，並且退一萬步來說，美國 11 月 PCE 仍在放緩，聯準會也還在繼續降息軌道沒變，實在沒必要因此變得悲觀。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）降息循環啟動：美國通膨穩定放緩，雖降息幅度仍有變數，但降息趨勢沒有改變
（二）經濟頗具韌性：聯準會上修 2025 美國經濟成長率，主計處也維持台灣 3% 以上的經濟成長
（三）Q4 匯兌收益：美元走強挹注匯兌收益，加上廠商提前拉貨，Q4 財報值得期待
（四）企業回歸成長：電子業庫存回補 + AI 需求不墜，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局
大盤利空因素：
（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動
（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
2025 正向看待，獲利成長仍是最大底氣
隨著大盤站回 23000 點，封關站穩此價位並挑戰最高點的機會愈來愈大，雖然這波行情不是基本面利多所驅動，但展望 2025 年，台股景氣與企業獲利展望依然正向，包括近期許多廠商因關稅疑慮選擇提前拉貨，加上 2024 年 Q4 美元走強、Q4 財報有機會出現匯兌收益大補丸，Q1 有機會淡季不淡，而農曆年後則是多頭行情啟動，萬眾期待的輝達 GB 伺服器預計 3 月出貨，從彭博預估來看，前三季台股整體獲利逐季走高，無論美國政策不確定性如何發展，基本面的好表現才是台股的最大底氣。原則上 2025 年仍正向看待，投資主軸預計圍繞 AI 相關，包括半導體、伺服器及其零組件等，投資人應站在買方，若遇到大幅修正時可勇敢進場、逢低佈局。
各期間績效表：（％）
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