關中戶外烤肉爐及安全閥雙業務持續成長，2月營收月增7.98%

【財訊快報／李娟萍報導】關中 (8941)2 月合併營收為新台幣 1.64 億元，較 1 月成長 7.98%，主要受惠於北美專業戶外烤肉用品通路 Barbeques Galore 業績持續成長，加上安全閥既有客戶放大拉貨力道；累計今年前兩月合併營收 3.16 億元，較去年同期減少 10.01%。根據 Fact.MR 最新報告預測，2017 年至 2026 年全球戶外庭園家具市場將以年複合成長率 5.7% 的速度達到約 79 億美元市場規模，整體市場保持良好發展前景。關中看好美國經濟成長動能持續向上，帶動美國家庭及朋友舉辦戶外烤肉宴會活動的頻率提升，可望促進整體烤肉用品市場需求持續增加。



關中去年完成 Barbeques Galore 通路門市調整，並深化線上網路商城與線下門市的 O2O 行銷布局，今年前 2 月平均單店月營收貢獻已達美金 10.7 萬元、較去年同期增加 26%。



在安全閥開關業務方面，關中並指出，主力客戶在瓦斯桶安全開關的庫存調整已經結束，隨著市場需求增加，已看見整體訂單陸續回到正常水準以上，安全閥開關產品備貨力道持續放大，也帶動 2 月的安全閥營收占比，回到 53.58% 的水準。



展望 2018 年上半年，關中看好戶外烤肉用品及安全閥開關業務的未來表現，可望同時受惠美國經濟成長率增長、並帶動主要客戶訂單能見度持續提升。



在美國總統川普加深貿易保護主義的趨勢下，美國消費者對當地品牌的消費意識可望隨之升高，有助激勵關中旗下深耕美國戶外烤肉用品市場八年的 Grand Hall 自有品牌、以及具有三十多年歷史的 Barbeques Galore 通路業績。



另外，主打水溶性無毒燃料與不鏽鋼燭芯設計的自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」，2 月內銷已開始小量出貨，相關產品可望發揮取代傳統蠟燭與酒精燈類產品的優勢，為關中建構完整從戶外到室內居家的熱源產品線，挹注未來整體營運創造佳績。



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