債市顯示脫鉤現象結束 美國通膨成歐洲央行風險

考慮何時結束債券購買計畫的歐洲央行官員有了謹慎行事的新理由：美國通膨壓力正在幫助推高歐元區借貸成本。

在歐元區經濟走出雙底型衰退、債務危機以及通縮泥沼的過程中，歐洲央行總裁德拉吉和他的同事花了很多年的時間，讓歐元區免受全球金融市場各類事件的衝擊。目前隨著全球經濟同步擴張，德國債券殖利率（與地區基準最接近） 與美國公債大體同步上漲，表明這種脫鉤即將結束。

美國殖利率上升的影響蔓延至歐洲，可能迫使歐洲央行在當前階段於 9 月到期後進一步延長資產購買措施。與聯準會不同的是，歐洲央行仍遠未達到其通膨目標。聯準會今年料將至少升息三次，以使消費價格得到控制。

白：五年期美債殖利率 藍：五年期德債殖利率 圖片來源：Bloomberg

德拉吉一再敦促堅持提供刺激措施，並有機會在管理委員會周四召開決策會議時再次發聲。

根據彭博經濟研究的計算，歐元區金融領域的借貸成本已經上漲，並且勢將進一步增加。

「影子政策利率近期已經跳漲，」彭博經濟學家 Jamie Murray 表示。「預計影響最終將傳導至借款人支付的實際利率。」

ING Bank 高級利率策略師 Martin van Vliet 認為，美國和德國債券市場之間存在「高度的曲線變動」，並表示雖然利率目前可以承受，但未來可能變成歐洲央行的心頭大患。

「很顯然，如果美國國債殖利率迅速上漲至 3.3%，同時德國國債殖利率觸及 1%，那麼這時歐洲央行就會有點擔心了，」他說。

任何推動延長購債計畫的努力都可能引發管理委員會的意見分歧，一些成員認為，殖利率上漲僅僅是歐元區自身經濟成長的結果。歐元區經濟實現了近二十年歷史上範圍最為全面的成長。

就在 2015 年 3 月量化寬鬆開始後的兩天，歐洲央行管理委員會成員 Ewald Nowotny 稱，殖利率最終會上漲，這將是量化寬鬆計畫成功的信號。資產購買總規模至少將達到 2.55 兆歐元（3.2 兆美元）。