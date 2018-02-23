FED偏鷹派立場後 ECB暗示調整前瞻指引時間點可能落在上半年

在美國聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 公布 1 月會期的會議紀錄顯示偏鷹派的立場之後，歐洲央行 (ECB) 於昨 (22) 日召開貨幣政策決策會議，元大寶華綜合經濟研究院今 (23) 日觀察指出，由於前瞻指引的調整是 ECB 定期重新評估經濟狀況的一部分，儘管與會官員多數仍然認為目前調整前瞻指引的時機並不成熟，但判斷 ECB 已暗示調整的時間可能就在 3 月或 6 月的會期中。

FOMC 1 月會期的會議紀錄顯示與會官員對經濟成長和物價展望看法樂觀，使市場解讀為聯準會 (Fed) 態度偏鷹派，更強化了 Fed 升息的態度。

而目前 ECB 承諾現行的 QE 將會持續到通膨率持續向 2% 調整為止，這樣的前瞻指引暗示─只要通膨沒有達標，歐洲央行就會繼續加碼 QE。

不過，元大寶華說明，目前 ECB 與會官員已經有共識，連結到通膨率的前瞻指引將集中在利率政策和到期資產再投資政策上，主要是因為在經濟前景相當確立下，持續加碼 QE 是不恰當的。

可觀察到 1 月會期調整前瞻指引的提議並沒有獲得廣泛的支持，與會官員多認為目前調整前瞻指引的時機並不成熟，應跟著通膨發展循序漸進的調整，不過，要留意到與會官員認為今年前幾個月即可能調整前瞻指引，且暗示調整的時間可能就在 3 月或 6 月的會期中。

另一方面，元大寶華提醒，這次的會後聲明也顯示，與會官員對近期歐元強勢感到憂心，並指責川普政府口頭干預外匯市場可能會引發貨幣戰爭，代表 ECB 認為過度強勢的歐元可能是不健康的。