科恩離職後，「中國死對頭」納瓦羅有望上位？

摘要：隨著科恩「人走茶涼」，一個顯著的後果是，川普將很難再招攬到和科恩同一重量級的商界名人。川普白宮「恐華論」的源頭、最強硬貿易鷹派納瓦羅或將藉機上位，主導未來白宮貿易政策的走向方針。

對於白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 的離職，川普明顯沒有做好事先準備。川普在最新推文中表示，他將「很快」就新的經濟顧問人選作出決定。

川普：「有很多人想要這份工作 - 會做出明智的選擇！」

加入白宮之前，科恩曾是高盛COO（首席營運官），一度被視作高盛CEO Blankfein的「准接班人」；接受白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任一職時，他可以說是「商人總統」川普最為倚重的華爾街巨星。

而隨著科恩「人走茶涼」，一個顯著的後果是，川普將很難再招攬到和科恩同一重量級的商界名人。就連加入推特7年僅發36條推文的Blankfein，也站出來為自己的「弟子」打抱不平。

「科恩為他的國家付出了太多，值得嘉獎。我想很多人會和我一樣對他的離職感到難過。」

繼任人選的選擇困難外，川普還要接受NEC的空心化；據Axios報導，有至少兩名委員會高管將追隨科恩的步伐遞交辭呈，「另請高明」。

據路透援引美國政府官員稱，白宮最強硬貿易鷹派彼得·納瓦羅 (Peter Navarro) ，以及保守派評論家Larry Kudlow是最可能接任NEC主管一職的人選。

不過Kudlow隔夜接受CNBC採訪時，還曾表示擁護科恩的立場，希望川普的貿易戰計劃能夠有所軟化。如此一來，被「冷藏」近一年的納瓦羅，成了勝出可能性最高的人選，恐將逆襲成為「白宮黑馬」。

納瓦羅：川普白宮「恐華論」的源頭

早在2月25日，華爾街日報就曾援引知情人士稱，納瓦羅可能會被川普升任為總統助理，在貿易政策特別是關稅方面為川普獻計獻策，「直達天聽」。

進入政壇前，作為經濟學家的納瓦羅一直在鼓吹「來自中國的威脅」，並圍繞該出題出版過一系列的書籍，例如《死於中國：美國是如何失去其製造業基礎的》和《卧虎：中國軍事化對於世界意味著什麼》。

2016年美國總統大選期間，納瓦羅加入川普競選團隊，幫助塑造了特拉普貿易保護主義的「美國優先」政策立場，並在大選勝出後隨川普進入白宮。

如果說當時尚在「君側」的班農只是將中國視為美國未來的最大競爭對手，一度主導新設白宮國家貿易委員會（National Trade Council, NTC）的納瓦羅，則稱得上是整個川普團隊中最為強硬的貿易鷹派。

2017年3月，納瓦羅公開發表社論，警告美國不斷攀升的貿易赤字「將令美國國家安全陷入萬劫不復的境地」，甚至就北美貿易協定 (NAFTA) 的存續和美韓雙邊自貿協定的談判問題，與包括科恩在內的多位白宮要員發生衝突。

去年4月納瓦羅卸任NTC主管一職，調職貿易製造業政策辦公室。該辦公室直接向科恩和NEC匯報，對白宮決策幾無影響力。然而「風水輪流轉」，被「冷藏」近一年後，納瓦羅終於熬到了科恩出走的這一天。

川普預計要與本周四公布鋼鋁產品全球性關稅的最終決定。共和黨人幾乎全部對「無差別」的全球性關稅表示反對，認為這會造成「意想不到的後果」，甚至「和對廣大美國家庭大幅加稅無異」。

民主黨人雖然認為新關稅將幫助美國鋼鐵行業擺脫困境，但考慮到自身的政治立場，也不會替川普關稅計劃背書。狂風驟雨前的中美貿易關係，已經進入了「蒙眼駕駛」的階段。

『新聞來源／華爾街見聞』