Fed理事布蘭納德：成長阻力變助力 暗示升息步伐可能加快

聯準會遠近聞名的鴿派代表之一 Lael Brainard 對美國經濟前景看法樂觀，暗示貨幣政策的緊縮步伐可能需要加快。

「當前的宏觀環境映照了我們幾年前所面對的環境，」聯準會理事 Brainard 周二在紐約大學對貨幣市場人士表示。 「前一段時期，強有力的逆風削弱了經濟復甦勢頭，也對政策路徑構成壓力。現如今，隨著逆風轉為順風，形勢可能已扭轉過來。」

Brainard 的樂觀表態彰顯了她對美國經濟前景的看法出現重大轉變。自 2014 年加入聯準會以來，她一直是主張暫緩升息的代表人物，理由是國外成長緩慢以及國內通膨疲軟，因此呼籲保持謹慎。上周，聯準會主席鮑威爾在國會作證時也持類似樂觀論調，促使投資者把對今年聯準會升息次數的預測從去年 12 月時的三次調整至四次。

「過去幾年美國經濟成長面臨的許多阻力對政策構成了壓力，如今這些逆風正轉變為順風，」Brainard 提及美國以外地區經濟活動有所好轉，減稅和提高支出帶來財政刺激。

她指出，最重要的一個助力是美國財政政策立場從抑制轉向大力刺激接近充分就業的經濟。

去年 12 月份 FOMC 會議後所釋出的利率意向點陣圖 圖片來源：Bloomberg

財政刺激

Brainard 引述相關估計稱，減稅將拉動今明兩年美國經濟增速提高 0.5 個百分點。儘管如此，她指出通膨仍然受到抑制。

「聯邦基金利率逐步上升可能仍適宜於確保通膨持續上行至目標並維持充分就業，」她表示。

在講話結束後的問答環節，她不願透露對今年升息次數的看法是否已變成四次。當被問及貿易戰爆發的可能性是否會打亂她對前景的看法時，她表示現在下判斷還為時過早。

「如果事實證明事態發展對經濟前景有實質性影響，我們會予以考慮，」Brainard 說。「現在斷言廣泛的影響可能為時尚早，我認為它是一種不確定性，但目前來說還不會顯著影響我對前景的看法。」