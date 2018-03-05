本週操盤筆記 (0305-0309)：

一. 中國兩會召開：

中國 13 屆政協會議已於上週六 (3 日) 召開，而人大會議則將於本週一 (5 日) 召開，市場預期，本次兩會將推動許多監管新規落實。

二. 澳洲央行 (RBA) 三月份利率會議：

本週澳洲央行將召開利率會議，市場預估將維持基準利率在 1.50% 不變，但市場人士預期，澳洲央行可望調升每季的經濟展望預估。

三. 歐洲央行 (ECB) 三月份利率會議：

本週歐洲央行亦將召開利率會議，市場預估將維持三大利率，市場預期 ECB 官員可能在會議中，討論小幅度地調整現行的前瞻指引，但不會進行重大政策調整。

四. 聯準會 (Fed) 多位票委發表談話：

本週包括 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard)、Fed「三把椅」紐約分行總裁杜德利 (William Dudley)、Fed 亞大蘭大分行總裁波斯提 (Raphael Bostic) 等 FOMC 票委，都將發表談話。

而由於此前 Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在上週前往國會聽證時曾暗示，今年 Fed 預期至少升息三碼，並且考量到美國經濟強勁，Fed 確實可能考慮升息四碼，故市場相當關注本週各 FOMC 票委之升息態度。