貿易戰的終極武器：拋售美債

摘要：實際上，美國的債權國不需要拋售美債，只要讓債券殖利率持續走高，並波及股市，就可能迫使川普改變其貿易戰政策。

這些天，美國在貿易方面的強硬表態不斷，不僅僅針對中國等亞太國家，甚至還把矛頭指向了歐洲。

面對咄咄逼人的美國，其他國家難道無力接招嗎？

答案並非如此。

實際上，其他國家握緊美國的命門——美國公債。如今，美國公債中由外國機構或個人持有的總額已經高達 6.3 兆美元，其中 4 兆美元由外國官方機構，如央行、主權財富基金等機構持有。其中，中國和日本這兩個美國重要的貿易夥伴持有的美國公債分列第一和第二位。

這些美國的貿易夥伴從對美貿易順差中，將得到的美元轉換為美公債務，而且債務總量在不斷攀升。

然而，如果中國、日本等美國重要債權國因為貿易戰而突然拋售美債，那麼市場將陷入困境。

對美國來說，這樣的困擾一直存在。2016 年 4 月時，沙烏地阿拉伯就曾威脅稱，如果美國國會認定沙烏地阿拉伯在「911」恐怖襲擊中有罪，沙烏地阿拉伯就將「清倉美債」。

正如 Invesco 全球市場首席策略是 Kristina Hooper 認為，川普的大規模貿易保護主義行動後，當美國因為需要借貸而外公債權人顯得尤為重要的時候，外公債權人可能會對美國進行報復。

路透社援引分析師的話說，當然，中國、日本等國家一同拋售美債的情況可能並不會發生，因為這會對全球金融體系的健康穩定產生極大的負面影響。如果中國想要「教訓美國」，拋售一些美債，如此一來導致的經濟蕭條可能會導致美國對中國貨物的需求急劇降低，這是川普難以控制的惡果。在美國無法承諾美債的殖利率的時候，其他國家也會紛紛拋售美債。

如果美國的貿易夥伴拋售美債，那麼將會對債券市場形成巨大的風險。

金融網站 Zero Hedge 指出，外公債權人不必清倉美債，甚至也不必大幅減持美債，只要讓美債殖利率急劇攀升，就像在 2 月份發生的那樣，這可能拖累美股，最終迫使川普改變其貿易方針。

不過，目前各主要債權國的態度似乎並不明確。在 2017 年底，中國增持了美債，而日本則持續減持美債。

隨著美公債務總體規模的上升，美國國內投資者的持債比例持續攀升。這導致外國央行持有美債占美債總量比例的下降。目前，外國央行持有的美債占美債總發行量的大約 40%，比起 2015 年的 45% 有了明顯下降。

彭博社指出，這一變化意味著，越來越多的持債人是對價格敏感的投資者，這可能會在未來幾個月和幾個季度內持續推高美債殖利率。

Zero Hedge 分析稱，隨著美債殖利率的攀升以及聯準會緊縮銀根，對沖美債殖利率的交易成本將更高，外國投資者除了拋售美債別無選擇。

隨之而來的一個問題就是，到那時，聯準會會不會放棄經濟復甦，並採取和之前一樣的行動：實施量化寬鬆和貨幣赤字。

『新聞來源／華爾街見聞』