【港股解碼】吉利汽車：夯實燃油車陣地，全線布局新能源汽車

備受市場關注且看上去“內幕重重”的吉利汽車（00175.HK）收購戴姆勒股權一事，終于在近日有了明目。

據外媒報道，吉利從二級市場收購戴姆勒股份目標已經接近完成，將正式成爲戴姆勒的第三大股東。鑒于戴姆勒“煌煌天威”，頭頂全球最大的商用車制造商，全球第二大豪華車生産商和第二大卡車生産商頭銜，旗下擁有梅賽德斯-奔馳(Mercedes-benz)，邁巴赫(Maybach)，精靈(smart), 吉普(Jeep)，克萊斯勒(Chrysler)，普利茅斯(Plymouth) 等衆多高端品牌，吉利此番進入，將在共享榮耀的同時提升自身産品的市場知名度，加速旗下高端車的擴張。

但在外界看來，上述觊觎只是表面，吉利豪擲上億的真正目的在于戴姆勒的電動車電池技術。

收購戴姆勒股權，全線布局新能源汽車

在宏觀政策鼓勵引導下，近年來我國新能源汽車市場發展的如火如荼，2016年新能源汽車産銷量分別爲51.7萬輛、50.7萬輛，同比增速51.84%、53.13%；2017年爲79.4萬輛、77.7萬輛，同比增速53.8%、53.3%。

在此背景下，各大廠商紛紛布局新能源汽車市場，意欲借政策紅利搶得先機。吉利也不例外，一方面夯實傳統燃油車陣地，另一方面積極開拓新能源汽車業務，先後推出帝豪PHEV、帝豪EV300、帝豪EV450等多款純電動汽車。其中，帝豪EV于2017年上半年銷量7982輛，成爲中國最暢銷的電動汽車之一。

但與所有車企一樣，電池技術也是掣肘吉利新能源汽車發展的“絆腳石”。衆所周知，新能源汽車構造中電池是其“心髒”所在，承擔著動力與續航兩大核心功能。雖然我國新能源汽車崛起迅速，但在動力電池技術方面，與國際先進水平相比差距較大，是亟待補足的短板。

而戴姆勒集團作爲國際公認的傳統優勢車企，不僅擁有領先的電動車電池技術，更是主導全球汽車市場走向的車企之一，在锂離子電池技術和燃料電池技術領域一直走在行業前列。

在燃油車上路日漸收緊之際，吉利以利益捆綁的方式和戴姆勒達成合作，將在很大程度上通過合資的方式提升電動車電池技術，並爲未來市場轉向燃料電池做准備。

除此之外，繼2017年7月投資200多億的吉利西安新能源項目落成後，2018年2月，吉利又投資300多億，在湖州長興縣新建新能源汽車基地，含整車生産基地、變速箱生産基地、汽配産業園以及總部樓宇。

顯然，當下的吉利正全力開火，爲2020年實現180萬輛新能源汽車銷量目標做布局。

剛剛過去的2017年，吉利汽車在攻守相宜的戰略下，也取得了驕人的成績。

攻守相宜，吉利成績驕人

1月9日，吉利汽車發布了正面盈利預告，預期截至二零一七年十二月三十一日止年度錄得的淨利，與截至二零一六年十二月三十一日止年度錄得的人民幣51.1億元淨利比較將錄得約100%的大幅增長。

從車型來看，2017年吉利8-15萬元售價車型銷量占比已達到60%，其中，10-15萬元售價的車型占比首次突破21%，而5-8萬售價車型占比則由2013年的71.18%降到2017年的32.57%，品牌溢價能力持續提升。

進入2018年，雖然行業整體 1 月份零售增速不樂觀，但吉利一騎絕塵的姿勢爲受影響，各品牌齊發力助推銷量大增。2018 年 1 月吉利汽車總銷量達15.51 萬輛，同比增長 51%，環比去年 12 月銷量增長 1%，創單月最好記錄。其中，與沃爾沃合資推出的高端品牌領客是一大亮點，1 月份銷量 6173 輛；吉利四大 2.0 主力車型博越、帝豪GS、帝豪GL、遠景分別銷售 3.0萬輛、2.0萬輛、1.5萬輛、2.0 萬輛，同比增加51%、94%、49%、36.3%。

從長遠來看，2018年吉利將受益于三大利好因素，業績或再上層樓。由于領克終端反饋較好，只要産量跟得上，後市銷量還會有較大的增長空間，並且隨著産品結構向高端化升級，利潤率將進一步提升；同時，在行業整體增速趨于正向帶動車市回暖的情況下，吉利作爲自主汽車品牌主要廠商之一，依然存在放量的可能；而今年下半年，在領克 02、03 車型投放市場，公司轎車産品線布局完善，SUV 車型正值“爆發期”的情況下，盈利提升是大概率事件。

作者：董虹

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