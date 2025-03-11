蘋果遭遇2022年9月以來最慘的一天

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-11 06:56

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蘋果 (AAPL-US) 推遲發布其 Siri 助理的人工智慧 (AI) 升級版本，這可能影響新 iPhone 銷量，該股週一 (10 日) 重挫 4.85% 至每股 27.48 美元，創下 2022 年 9 月 29 日以來的最大單日跌幅。

蘋果週一重挫 4.85%，超過那斯達克指數 4% 的跌幅，為「科技七巨頭」中表現最差的第三家公司。

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花旗分析師 Atif Malik 下調了對蘋果 iPhone 業務 2025 年的預期，理由是預期的 Siri 升級版本推出時間推遲，該版本原本會為語音助理添加更多 Apple Intelligence 人工智慧功能。

目前花旗預，2025 年 iPhone 銷量將成長 2%，達到 2.32 億台，而先前預期成長率為 5%。

Malik 表示：「雖然 Apple Intelligence 的實用性對每個人來說是不同的，但我們認為，升級後的 Siri 將推動今年 iPhone 換機潮。」

蘋果遭遇 2022 年 9 月以來最慘烈的一天 (圖片：appleinsider)

他同時重申對蘋果股票的「買入」評級，並維持 275 美元的目標價。

Malik 提到：「我們原先預計 Siri 的重大升級將在今年 4 月或 5 月左右發布，屆時將推出螢幕感知、個人情境和深度應用整合等功能。然而，上週五外媒報導，蘋果證實，將延遲發表新一代 AI 語音助手 Siri，這意味著使用者可能要到 2026 年才能使用新 Siri。」

花旗也提到，蘋果迄今尚未獲得任何關稅豁免。假設這次沒有獲得任何豁免，Malik 估計，假設蘋果產品 90% 的製造地點在中國，40% 的銷售額來自美國，關稅可能會對蘋果毛利率造成 1.7 個百分點的拖累。