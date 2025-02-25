乘用車零售料年增2%！陸乘聯會：今年新能源車將賣破1565萬輛 高燃油車一倍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-25 08:50

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中國乘聯會秘書長崔東樹近日發文指出，今年乘用車零售量將年增 2% 至 2343 萬輛，較 1 月預測值增 7 萬輛，其中新能源乘用車銷量將年增 28% 至 565 萬輛，較 1 月預測也增加 2 萬輛，且在市場中佔比將高達 66.8%，也就是每賣出 3 輛車中就有 2 輛是新能源汽車。

根據 2025 年 1 月乘用車行業數據發佈的較好表現，考慮到 2025 年的國家政策促銷費的良好政策取向和未來環境變化趨勢，乘聯會預測團隊 2 月中微調了 2025 年的行業年度預測。

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崔東樹表示，相對於去年 2 月的 33% 和 2023 年 2 月的 46%，今年對 2 月預估也比較樂觀，顯示中國車市增長的促進性很強。從目前的 299 萬輛的庫存水準和預期的到未來幾個月的市場增長的判斷，行業庫存消化壓力不大。由於目前價格戰帶來的分化走勢現狀，各大車廠需及時跟蹤政策環境與市場變化，謹慎設定產銷節奏，根據轉銷商庫存結構，謹慎增加庫存，及時清理歷史庫存。

乘聯會進一步分析指出，2024 年全國乘用車廠家銷量為 1223 萬輛，新能源車價格的下降，加上國家報廢更新和以舊換新政策的推動，以及對新能源車相比燃油車高出 0.5 萬元的補貼政策，共同促成了對燃油車的替代效果超出預期。

崔東樹還說，今年開年以來，經濟與政策運行總體面臨挑戰更樂觀。首先，中國出口表現好於預期，川普上任以來的關稅政策對中國更偏漸進性。目前來看，對中國加徵 10% 關稅，對加墨兩國加徵 25% 關稅，僅拖累中國 2025 年經濟增長 0.2 個點。其次，高科技產業的彎道超車的信心增強，由於 Deepseek 出現了以低算力成本複現最先進模型的可能性，使得原先認為美國對 AI 領域具有絕對領導力的競爭格局更不確定。這也意味著美國對高科技產業的卡脖子工程並未取得完全的效果。中國仍然能夠實現更好的發展，中美在高科技可能成為旗鼓相當的競爭者，這大大提升了國內的行業信心跟市場的情緒。

他並認為，若中美關稅戰存在積極的「預期差」，將可能繼續延續出口高景氣的拉動效應，而春節之後首次國務院常務會議提振消費有關工作，化解重點產業結構性矛盾政策措施及 2025 年穩外資行動方案等等，更有效地保證中國 2025 年經濟增長，對車市發展起到相對較好的穩定作用。

中國乘聯會預測團隊從 2009 年開始做月度和年度預測，目前的預測的準確度相對較好，去年預測 2230 萬輛，但 1 月表現較好，1 月初的預測是年增 4%，隨後因價格戰等抑制因素，增速逐步下滑到 7 月的 2160 萬輛。

隨著中國超長期國債用於以舊換新的超預期補貼力度，乘聯會預測樂觀度也大幅回升，去年 10 月回升到 3% 的年度預測，11 月上升到 5%，12 月初上升到近 6%，最終實現 5.5% 的增速，高於去年初估值 2 個百分點。

針對乘用車出口的表現，中國乘聯會 2 月預測今年全年乘用車出口 527 萬台，較 1 月預測微降 3 萬輛，現仍按年初的 10% 的預測，未大幅調整，主要考量俄烏局勢複雜性和美國影響力的不確定性，等局勢更明朗後再持續下調預期。

乘聯會本月中對今年預測值顯示，雖然對出口有所擔憂，但總體保持較樂觀的預測。