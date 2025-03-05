特斯拉2月德國銷量暴跌76% 馬斯克支持極右政黨引發反感

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-05 20:15

‌



根據德國聯邦交通管理局 (Federal Motor Transport Authority) 周三 (5 日) 公布的數據，特斯拉 (TSLA-US)2 月在德國的註冊量大幅下滑，銷量暴跌 76% 僅售出 1,429 輛車。與此形成鮮明對比的是，德國整體電動車市場的註冊量在 2 月成長 31%。

特斯拉的銷售下滑與該公司執行長馬斯克在德國選舉期間的言論有關。馬斯克在 2 月 23 日的聯邦選舉前幾個月公開支持極右派政黨「德國另類選擇黨」(AfD)，該黨主張反移民和親俄立場，並批評德國的政治體制。

‌



儘管 AfD 在選舉中取得了第二名的位置，但未來的總理候選人梅爾茨 (Friedrich Merz) 表示將保持與該黨的距離。