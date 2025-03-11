〈美股盤後〉美股血流成河 VIX急竄 道瓊狂殺近900點 特斯拉崩超15%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-11 05:31

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投資人擔憂關稅政策的不確定性將使美國經濟陷入衰退，恐慌指數 VIX 狂飆超 19%，美股週一 (10 日) 血流成河，避險資金湧入美債，美元上漲，比特幣跌破 8 萬美元。

科技七巨頭中有五家跌幅超過 4%，特斯拉暴跌超 15%。道瓊狂殺近 900 點，標準普爾 500 指數下跌約 2.7%，費半指數崩跌 4.85%，那斯達克指數下殺 4%，創 2022 年 9 月以來最大單日跌幅。

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美國總統川普 9 日受訪時坦言，美國經濟正面臨「過渡期」， 不排除關稅政策不確定性恐引發經濟衰退的可能性，他們需要建立一個強大的國家，目前不能僅關注股市。

川普上週對墨西哥和加拿大徵收 25% 的關稅，但後來對大部分商品免徵一個月的關稅，這給他的貿易政策帶來了不確定性。

川普也提高了對中國商品的關稅，引發中國報復性回應，而「對等關稅」將於 4 月 2 日生效，這可能會進一步削弱市場情緒。

聯準會主席鮑爾上週五表示，美國經濟狀況良好。但隨著美國與主要貿易夥伴之間出現針鋒相對的關稅舉措，市場基調顯著惡化，引發人們質疑美國央行是否需要在 2025 年放棄謹慎降息。

此外，美國政府關門危機逼近。共和黨 8 日在眾院提出一項為期六個月臨時支出法案，希望趕在期限前送交川普簽署通過，否則聯邦政府 14 日就將進入關門狀態。

美股週一 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大跌 890.01 點，或 2.08%，收 41,911.71 點。

那斯達克指數大跌 727.9 點，或 4%，收 17,468.32 點。

S&P 500 指數大跌 155.63 點，或 2.69%，收 5,614.56 點。

費城半導體指數大跌 224.50 點，或 4.85%，收 4,288.00 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 575.46 點，或 4.75%，收 11,534.19 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王悽慘兮兮。Meta (META-US) 大跌 4.42%；蘋果 (AAPL-US) 大跌 4.85%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 4.49%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.36%。

台股 ADR 普遍收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.64%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 4.77%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.15%。

企業新聞

華爾街對特斯拉電動車需求的擔憂日益加劇，特斯拉 (TSLA-US) 週一暴跌超 15% 至每股 222.15 美元，創 5 年以來最深跌幅，該股上週累計跌幅超 10%，抹去大選以來的漲幅。

蘋果 (AAPL-US) 上週傳出推遲發布其 Siri 助理的人工智慧 (AI) 升級版本，這可能影響新 iPhone 銷量，該股週一重挫 4.85% 至每股 227.48 美元，創 2022 年以來最差單日表現。

曾受到散戶青睞的 Palantir (PLTR-US) 週一重摔超 10% 至每股 76.38 美元。

甲骨文 (ORCL-US) 收低 4.11% 至每股 148.79 美元，盤後股價先升後跌，甲骨文最新財報營收遜色，但該公司宣布已與 OpenAI、xAI、Meta、AMD 等多家大型科技公司簽署了雲端協議，價值超過 480 億美元。

華爾街分析

Oppenheimer 機構股票衍生品主管 Alon Rosin 稱：「美股週一交易感覺就像一個絕對的死亡螺旋。」

Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 指出，包括川普訪問與關稅擔憂是週一避險情緒的關鍵因素。

Pavlik 稱：「當川普說會感到痛苦時，他是在告訴人們這可能不是短期的。這可能不是一種談判策略，關稅為成本、通膨和經濟成長帶來了一系列不確定性。人們不知道最終結果，而當投資人不知道未來會發生什麼時，如何買賣股票？」

BCA 研究調高美國 12 個月內衰退機率至 75%，並預測經濟在未來三個月內可能出現停滯。

Doug Peta 為首的 BCA 策略師於報告中寫道：「我們認為，政府效率部 (DOGE) 和關稅引發的不確定性將促使其陷入衰退，因此我們正在策略性地將股票評級下調至『減持』，將固定收益和現金評級上調至『增持』」。

RBC Capital Markets 衍生性金融商品策略主管 Amy Wu Silverman 表示：「未來一段時間，市場將會出現恐慌，會出現更多的不確定性，從而引發更多問題。」