碧桂園(02007-HK)全年盈利料增逾九成 行業整合效應凸顯

農曆雞年，香港恒指時隔十年再破3萬點，漲幅超過40%，成為全球表現最靚麗的主要指數之一，跟隨大盤行情，恒生藍籌也紛紛收穫不錯的成績，值得一提的是，雞年升勢最佳當屬去年底才被吸納為藍籌股的內地房地產商碧桂園(02007-HK)，漲幅超過200%。近日，碧桂園再發盈喜，有投行認為其目前估值並不合理，受良好業績和穩健經營提振，估值仍有較大提升空間。

近年來，碧桂園(02007-HK)屢次給市場驚喜，2016年憑藉3088億元人民幣銷售收入首次晉升行業三甲，2017年則以5508億元人民幣銷售收入躍居行業第一。2月13日，碧桂園(02007-HK)發佈盈喜公告，宣佈2017年股東應占利潤錄得90%以上的增幅，再次驚豔資本市場。

碧桂園(02007-HK)發佈盈喜之後，申萬宏源發佈報告，將碧桂園評級由“中性”升至“增持”，這不是個案，“高品質增長而非簡單的高速增長”贏得了資本市場的廣泛認可。截至目前，碧桂園屢獲券商投行調升評級，目標股價更不斷突破新高。

中金2月14日發佈研報，評價碧桂園(02007-HK)盈喜高於市場預期，實現“爆發性的盈利增長”，維持“買入”評級，並給出20.86港元的目標股價。

碧桂園(02007-HK)發佈盈喜後，興業金融將其納入首選股，該行認為現估值不合理，行業領軍者應享有更高溢價，預測2018年碧桂園每股淨資產23港元，因此在此基礎上折讓15%給19.60港元的目標股價，並重申“買入”評級。

高盛1月底宣佈上調碧桂園目標價至24.10港元，並將碧桂園列入其確信買入名單。野村2月初也將碧桂園納入首選名單，目標價上升30.7%至20港元。

海通國際因相信碧桂園毛利率穩健及杠杆健康合理，將其評級從“中性”升至“買入”，並大幅提升目標價近90%，至20.50港元。看好碧桂園毛利率的還有國泰君安和德銀，兩家分別調升碧桂園(02007-HK)目標股價至18.43港元和19.93港元，並維持“買入”評級。

其他維持“買入”評級的還有摩根大通、星辰唯高達、花旗等，給出的目標股價分別為22.70港元、18.32港元和17.82港元。花旗認為，在當前供給側結構性改革之下，史無前例的行業整合正在逐步形成，行業巨頭的股價將繼續飆升，2017年前十的內房股股價上升超過35%。

辭舊迎新，2018年，碧桂園著眼於供給側結構性改革深化、租購並舉房地產長效機制建立以及產城融合新型城鎮化發展等國家大政方針，在繼續發力住宅開發主業，實施“好產品、好品質、好環境、好配套、好物業”“好房子”戰略的同時，積極探索發展長租公寓和產城融合專案，在房地產業從增量轉入存量時代的大背景下，爭取實現更好的整合效應，穩固其龍頭地位。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)