美股血流成河 別指望川普或鮑爾救市？

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-11 07:00

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過去，標普 500 指數跌破 200 日移動均線，足以使聯準會或白宮介入並增強投資人信心，但這一次，投資人不再抱太大希望。

Penn Mutual Asset Management 投資組合經理 George Cipolloni 於週一盤前表示，由於股市即將跌破關鍵技術門檻，華爾街幾乎沒有人預計川普或聯準會主席鮑爾會出手相救。

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別指望川普或鮑爾救市 (圖：shutterstock)

Cipolloni 認為：「美國財政部長班森特上週說得很清楚了，我不確定什麼樣的暴跌會讓他們採取行動。」

通膨放緩缺乏進展實際上讓聯準會感到綁手綁腳。同時，川普關稅政策也影響到許多投資人對 2025 年股市預期。

市場上有些觀點認為，川普可能會在某個時候試圖干預，阻止美股下跌，進而支撐美股，但班森特上週受訪時否認這種觀點。

班森特稱：「沒有所謂川普看跌期權，如果投資人希望川普利用政策阻止股市下跌，那他們可能會失望。」

隨後，上週末，川普受訪時，拒絕排除經濟衰退的可能性。相反，他表示經濟將經歷一段「過渡期」。

受關稅政策的不確定性和經濟衰退擔憂影響，恐慌指數 VIX 週一 (10 日) 狂飆超 19%，美股血流成河，標普收跌約 2.7%，報 5,614.56 點，跌破 200 日移動平均線 (5,734)。

人們普遍認為川普言論引爆美股新一波大屠殺，而「200 日均線以下不會有什麼好事發生。」

Ritholtz Wealth Management 首席市場策略師 Callie Cox 表示：「危險區域 (即 200 日移動均線以下) 的拋售加速，波動急劇增大。」

200 日移動均線是一個長期指標，量化交易員們習慣使用該指標推測交易長期趨勢。如果價格突破 200 日均線指標，則可以尋找買入機會；反之如果跌破 200 日均線指標，則尋找賣出機會。

隨著股票拋售壓力加劇，許多華爾街人士擔心未來可能面臨更多痛苦。

Evercore ISI 首席股票和量化策略師朱利安 · 伊曼紐爾 (Julian Emanuel) 在周末與 MarketWatch 分享的一份報告中表示：「如果川普的政策沒有緩和，股市將大幅跌破 5,700 點，這意味著拋售風險進一步擴大。」

鮑爾上週表示，他沒有看到任何跡象表明美國經濟正走向衰退，投資人因此獲得了短暫的喘息機會。

不過，儘管交易員們提高了對 2025 年降息次數的預期，但聯準會官方仍維持降息不變。上一次，聯準會在 2023 年底幫助阻止股市修正，當時官員表示，他們可能已完成升息，降息可能很快就會在 2024 年初到來。

甚至川普在過去市場因關稅而下滑時也曾表現出放棄徵收關稅的跡象。 2018 年，美股暴跌，部分原因是川普與中國的貿易戰，但白宮最終改變了政策，與北京達成了一項協議，在股市損失不斷擴大的情況下停止了雙方的拉鋸戰。

儘管貝森特表示優先考慮一般民眾而非華爾街，但有些人認為，政府對股市仍有痛點。畢竟，川普已經兩次對墨西哥和加拿大徵收關稅，但卻迅速推遲了所有或至少大部分新稅的徵收。

同時，白宮隨後對中國加徵更多關稅，並擴大針對進口鋼鐵和鋁的徵稅範圍。川普和政府其他高級官員也警告稱，對美國貿易夥伴徵收對等關稅可能會在 4 月初實施。