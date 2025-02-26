市值跌破1兆美元！特斯拉大跌逾8% 創去年川普當選以來新低

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-26 09:40

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美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價周二 (25 日) 收跌 8.39% 至每股 302.8 美元，創去年 11 月 7 日以來新低，市值也跌破 1 兆美元大關，而此前有數據顯示，特斯拉上月在歐洲的銷量暴跌 45%，但歐洲電動車整體銷量卻成長 37%，且有報導指出，特斯拉備受期待的部分自駕系統升級未能達到車主預期。

自今年年初以來，特斯拉股價已累計下跌 25.02%，遠超那斯達克指數 1.5% 的跌幅，且較 2023 年 12 月 16 日創下歷史最高收盤價跌逾 35%，執行長馬斯克的身家在此期間也蒸發超 1000 億美元。

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多家外媒周一 (24 日) 報導，許多使用者表示，特斯拉在中國市場推出的「城市道路導航」功能遠未達到馬斯克承諾的完全自動駕駛 (FSD) 水準。

與此同時，比亞迪等中國競爭對手已經在以更低的價格，甚至免費提供類似自駕功能，像是小米推出的 SU7 車型就標配自駕技術且無需額外付費。這一情況加劇了投資人對特斯拉在中國市場競爭力下降的擔憂。

除市場競爭壓力外，投資人還對馬斯克的政治動向感到擔憂。馬斯克目前將大量精力投入政治，領導川普政府的「政府效率部（DOGE）」。在該部門領導下，馬斯克及其團隊獲得前所未有的政府電腦系統和納稅人數據訪問許可權，並得到川普政府的授權，可大規模解僱負責監管特斯拉等企業的政府機構工作人員。這些舉措引發外界對特斯拉未來發展方向的進一步質疑。

馬斯克極端化的政治言論和活動，還引發多個市場的消費者抵制，導致特斯拉門市和服務中心爆發抗議活動。

此外，美國川普政府近期宣佈對加拿大、墨西哥和中國商品大規模加徵關稅，進一步打擊特斯拉在海外市場的需求。