分析人士：這些股市利多因素漸明朗 別急著退場

《經濟參考報》援引多家投行和市場分析人士表示，全球股市大幅波動，但利多因素不可忽視，資金面的相對寬裕、短期回檔有助修正了部分市場估值、主要經濟體較好的經濟政策前景等。

〈美日經濟政策〉

投資者對全球貨幣政策判斷有誤，造成上周市場大跌。本周美國、日本等主要經濟體公佈或透露了積極市場環境的政策走向，另外關鍵經濟數據也將影響主要市場走勢。

美國白宮 2 月 12 日向國會提交基礎設施建設投資計畫，計畫未來 10 年內利用 2000 億美元聯邦資金撬動 1.5 兆美元的地方政府和社會投資，改造美國年久失修的公路、鐵路、機場以及水利等基礎設施。

美國今年的預算案與去年的一大不同之處在於，在推出稅改和達成 2 年預算協定後，川普暫時放棄了未來 10 年實現預算平衡的打算。分析人士估計，稅改和 2 年預算協定將使 2018 年預算赤字突破 1 兆美元。

《華爾街日報》文章指出，預算案凸顯出近幾個月逐漸明朗化的形勢：2011 年共和黨進行的預算緊縮已告結束，為促進經濟增長，共和黨和川普將推行容忍更大赤字的財政政策。

日本方面，該國央行行長黑田東彥 2 月 13 日表示，在通膨率仍遠低於央行 2% 目標水準的情況下，需要以「強有力」的貨幣寬鬆政策支持經濟。他還指出，日本經濟基本面和企業獲利穩健，暗示近期股市震盪並非經濟前景惡化的信號。

美日兩大經濟體的政策給予市場投資者看多流動性的信心。

不過，美債殖利率上升的前景依然是股票投資者的一個顧慮，尤其是那些認為通膨上升幅度將超出此前預期的投資者。通膨率上升可能會促使各國央行以更快速度收緊政策。

美東時間週三 (14 日) 美國將公布 1 月份消費者物價指數 (CPI)，市場預料，美國 1 月整體 CPI 年率料上升 1.9%，上月為上升 2.1%；1 月核心 CPI 年率料攀升 1.7%，上月為增長 1.8%。

2018 年以來，市場對於美國通膨升速快於預期，可能促使美國聯準會 (Fed) 加快升息步伐的擔憂，推動美國國債殖利率上升，基準 10 年期美國國債殖利率 12 日結算價創出 2014 年 1 月以來最高水準。

如果出現通膨升溫的進一步跡象，可能導致債券和股市面臨又一輪壓力，在市場短暫平靜後再次引發動盪。市場密切關注將於 14 日公佈的美國消費者價格指數報告，將其視為觀察 Fed 3 月貨幣政策例會是否再次啟動升息的一項關鍵指標。

〈ETF 基金規模高漲〉

另外，受資金面推動，全球市場的走高行情似乎仍有一定動力。

英國《金融時報》援引倫敦諮詢公司 ETFGI 的初步資料顯示，1 月份交易所交易基金及產品的淨流入資金達到 1057 億美元。預計在澳大利亞交易所交易基金 (ETF) 市場的 1 月份資料發佈後，最終總額將會更高。幫助推動全球 ETF 資產首次突破 5 兆美元大關。

在 1 月份 ETF 規模飆升之前，ETF 流入資金已連續 4 年刷新歷史紀錄，這是在整個資產管理行業引發衝擊波的結構性轉變。

人們日益認識到，傳統共同基金收費高且表現時好時壞，這促使全球投資者轉向追捧跟蹤大盤指數的低成本產品。這種日益明顯的轉變迫使一些資產管理公司尋求通過收購來捍衛它們的商業模式，並導致主動管理式共同基金清盤增多。

ETFGI 聯合創始人黛博拉 ‧ 富爾 (Deborah Fuhr) 表示，ETF 行業資產規模突破 5 兆美元關口的速度遠遠超過幾乎所有人的預期。但 ETF 在全球只占投資資產的一小部分。在很多地區，ETF 仍然處於初期發展階段。ETF 在全球固定收益市場還有進一步增長的巨大潛力。如果市場狀況仍然有利，突破 10 兆美元時間也可能比目前預期的要快。

全球最大資產管理公司貝萊德旗下的安碩 ETF(iShares ETF) 業務在今年 1 月吸引了逾 280 億美元的資金淨流入，比去年同期增長 46%。

貝萊德表示，美國股市下滑「主要是大量押注股市波動性較低的交易平倉所致」。貝萊德表示，儘管股市短期前景極其不明朗，但市場調整提供了「一個在投資組合中加入風險的機會」。

〈回檔估值趨合理〉

自上周下跌後，市場整體估值趨於合理，吸引了逢低買盤入場資金，市場漸漸回暖。摩根士丹利的資料顯示，美國標普 500 指數目前的本益比為 16.5 倍，低於 2 周前的 18.1 倍，同時也更接近標準 500 指數 15 倍的 10 年本益比均值。摩根士丹利的本益比計算是結合了標普 500 指數成分股公司過去的利潤情況與未來一年的利潤預期。

《華爾街日報》援引摩根士丹利的股票策略師們在 12 日的研究報告觀點稱，目前衡量股票估值的指標對於有自製力的買家具有足夠吸引力。

許多投資者指出，如果是在一段時期的市場樂觀人氣後出現的突然暴跌，那麼股市通常會很好地表現。一個典型案例就是 1987 年的黑色星期一事件，當時道指暴跌 22.6%，創下歷史最差單日表現，但隨後該指數連續上漲數年。