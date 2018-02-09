市場動盪下想掃貨？這些可能是潛在的對象！2月8日海外脫水研報

市場可能還會動盪，但這類股票你也可以考慮掃貨 （富國、瑞信）

1、富國認為在過去的一年裡，整個市場的狀況就是資金追逐有業績的風險資產。（在激進的貨幣政策下）資金關注的焦點只有一個，那就是公司業績。這種狀況已經在過去的一年裡得到驗證。隨著股市的回調到位，波動率指數水平也已經降至低位（但整體波動性水平已經有所攀升）。資金對於風險資產的追逐將重新回歸（對於波動率指數的做空可能也將回歸）。

2、儘管市場未來可能可能還會發生波動（考慮到現在市場對於利率的極度敏感性，這種利率引發的市場波動已經在上周五得到充分的體現），但華爾街整體看法是投資者應該忽略一些短期的市場波動，而將注意力轉向基本面。

3、（鑒於無法預測未來哪天市場又會波動）瑞信提供了一種將市場波動性和基本面結合的思路：其建議投資者關注哪些在最新一季財報中 EPS 表現強勁的，但同時在本輪遭遇重大拋售的股票。

（瑞信建議關註標的，來源瑞信研報）

瑞信投資建議：

能源股：NBL APA

金屬股：CF FCX

工業股：DOV GWW

非必須品消費股：NFLX KSS

必需品消費股：COTY SYY

健保股：ANTM UNH

金融股：CBOE TROW

科技股：ADSK AMD

電信股：VZ T

公用事業股：NRG NEE

房地產 REITs：WY CBG

聯準會的制裁令可能只是富國麻煩的開始

（摩根大通）

1、聯準會上周五對富國銀行施加了一道制裁令，要求公司及董事會對其治理和風險管理進行審查，對該行的資產擴張也進行了限制，這在一定程度上將損害公司的凈收入。整體將富國銀行的評級從中性下調至減持。

2、具體來看，可以發現聯準會此項命令是前所未有的，這也暗示了監管層對富國銀行多項業務存在問題的失望態度。

3、同時，凈收入受到的影響相比簡單的機構存款減少帶來的損失更大，預計相關客戶的其他業務收入將受到一定的影響。據管理層估計，此項限制令將使公司凈收入減少 3-4 億美元，2018/2019 年的每股盈利分別減少 0.06/0.03 美元。

4、除聯準會之外，其他監管機構（司法部，貨幣監理署，證監會，勞工部等）也在着手富國銀行的調查，這將使公司在資產限制令外受到其他的監管措施。

5、同意令的達成意味著聯準會對富國銀行最近 F/X 交易活動的監管將加強，在嚴格的審查標準下，預計富國銀行投行業務的擴張和 F/X 交易活動的進程將有所放緩。

6、此外，為了避免引起監管層對公司減少鄉村地區服務的擔憂，富國銀行是否需要放緩或改變關閉分支機構的計劃尚不能確定。

7、維持對富國銀行 67 美元的目標價。目前的估值水平高於 G-SIB（全球系統重要性銀行）同行，但低於地區銀行，以反映收入增速放緩及較高的資本支出帶來的不確定性。

摩根大通投資建議：

富國銀行（WFC）評級下調至減持

目標價：67 美元

地產股短期缺基本面催化劑，關注地產股技術性回振和租金收入復甦

（德銀、瑞銀、高盛）

1、德銀預計港股房地產板塊接下來的財報表現一般，因為 2017 財年的售出項目收入要在新的財年才能反映。2017 年房地產銷售量價齊升，預計嘉里建設主營業務收入增速為 55%，表現較好，主要被 Bloomsway 和 Martin Heights 兩個樓盤的表現拉動。

2、德銀認為，接下來財報季還應關注的是租金收入的復甦。A 級寫字樓的即期租金 2017 年年增率上漲 2.6%，三年到期租金漲 20%。而高檔零售業租金年增率下降 0.5%，到期租金平均降 1%。

3、近期房地產板塊基本面缺少強有力的催化劑，但板塊絕對估值沒有過高，在恆指中占比較大，連續幾個月表現不佳，所以並不排除有技術性回振的可能。

4、瑞銀認為華潤置地 2018 年業績有兩大增長動力。其一是華潤擁有大量的一二線城市土地儲備，一二線城市的房地產銷售增速可以保證；其二是萬象城項目為全國第二購物中心品牌，業績將繼續釋放。以上因素還沒完全體現在公司股價中。

5、瑞銀預測華潤購物中心租金收入 2018 年年增率增速為 25%。現有 27 個中心可實現內生增長，另外至 2019 年末，公司計劃新增至 44 個購物中心。

6、高盛認為信和置業已被市場忽略，但 2018 年能夠重振業績。一是公司的觀塘中心項目已開始申請預售，今年可實現盈利，預計毛利率為 40%；二是信和置業（成都）80% 股權的轉讓優化了公司資產負債狀況，提供一定現金流；另外香港零售業收入增速穩定，公司的零售業資產占比同業中較高。

德銀投資建議：

嘉里建設（0683.HK） 評級：中性

目標價：33.5 港元

瑞銀投資建議：

華潤置地（1109.HK） 評級：買入

目標價：38.28 港元

高盛投資建議：

信和置業（0083.HK） 評級：買

目標價：14.1 港元

LNG 量價齊升，未來產業鏈投資要關注儲氣環節

（摩根士丹利、摩根大通）

1、摩根士丹利認為 2018 年中國天然氣進口比例將達到總消費量的 40%，2024/2025 年的比例可達 50%。煤改氣項目將導致未來幾年進口量的上升。

2、相比於管道天然氣，LNG（液化天然氣）擁有很多便捷之處。摩根大通指出，2017 年天然氣的供給增長來源於進口 LNG，未來進口 LNG 將保持較高增速。

3、亞天然氣供給不足加劇氣荒，LNG（液化天然氣）將再次漲價。新華社報導中石化的天津 LNG 接收站項目已經正式營運，包括中海油的 LNG 接收站一期項目在內，天津已擁有 520 萬噸的年接收能力，京津冀地區的供氣能力加強。

4、從 LNG 產業鏈角度來看，投資機會目前集中在中游的儲氣庫、接收站和下游燃氣的終端覆蓋。進口 LNG 的增加使 LNG 接收站的需求增大。而下游覆蓋由燃氣分銷公司承擔。

5、摩根大通指出，除了接收站的建設，中國還加大力度提高 LNG 的儲存能力，來鼓勵 LNG 的使用。但是目前中國只有 5% 的儲備能力（相比於 2017 年的消費量），而發達國家的這一比例是 20-30%。所以 LNG 儲備能力是一個需要克服的瓶頸。

6、摩根大通推薦的天然氣產業鏈受益標的為崑崙能源。崑崙能源業務包含天然氣上游、中游天然氣輸氣幹線和 LNG 接收站等，將能從管道天然氣和 LNG 消費量的上升中受益。

摩根大通投資建議：

崑崙能源（0135.HK） 評級：買入

目標價：9.4 港元

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『新聞來源／華爾街見聞』