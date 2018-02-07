「閃崩」全球大跌之後想抄底？這些交易要點請注意！2月6日海外脫水研報

閃崩大跌之後要抄底，這些交易要點你需要注意

（摩根大通、摩根士丹利、GMO）

1、究竟什麼引發了最近的閃崩？

鑒於本次下跌並沒有實質性的消息驅動，從技術層面角度，摩根大通認為周一閃崩主要還是機器交易中的程序化策略導致的。周一早盤，機器交易中趨勢跟蹤策略引發的拋盤使得市場短期動能指標變負（1 個月標普 500 回報）。而更進一步的拋售則來自指數的 gamma 對沖、做空波動率（註：做空波動率之前已經超越做多比特幣成為市場最為擁擠的交易）的空頭平倉等策略，這引發了 3 點 10 分左右的道指閃崩。

在未來，這種由相關係統性策略（波動率目標策略、風險平價策略、做空波動率及 CTAs）引發的資金流出可能也將影響基本面投資者乃至觸發養老基金的部位再平衡（重量級的變化）。

2、長周期角度，本次大跌是不是預示美股泡沫要破？

還早。GMO Jeremy Grantham 撰文指出研究顯示歷次泡沫破滅中從資金的的瘋狂湧入導致融漲（資產加速上漲）到泡沫最終的破裂通常有 3 年左右的間隔，因此未來 6 到 24 個月可能是需要關注的時間點。考慮到現在強勁的經濟數據及企業財報，現在還不是恐慌的時機。

（歷次著名泡沫由資產高速上漲到泡沫最終泡沫的間隔）

3、可以抄底嗎？

不著急。同摩根大通一樣，摩根士丹利也贊同現在存在買入機會，但其認為考慮到通膨預期現在已經成為市場的利空因素（通膨上漲不再利多股票），相關的拋售可能還會持續一會，現在可能不是進場的最佳時機。但最終市場會繼續上行（相關的震盪可能會持續數周左右）。其建議投資者不必急於在下跌時買入，而是應等待周期股 / 防禦股的比率跌至低點。

在板塊上，摩根士丹利下調科技板塊（主要由於相關半導體、軟體的財報沒有非常強勁）。其同時上調公用事業板塊的評級。個股方面，摩根士丹利建議投資者避開半導體股票 AMD、CY 及 SWKS，而公用事業板塊方面則建議投資者買入 AEP、FE 及 NEE。

摩根士丹利投資建議：

減持：

CY 目標價：14.5 美元

AMD 目標價：8 美元

SKWS 目標價：85 美元

增持

AEP 目標價：77 美元

FE 目標價：37 美元

NEE 目標價：172 美元

網易財報這周會如何走？

（野村）

1、網易第四季財報將於本周四公布，預計總營銷費用 10 億元的增加將帶來較弱的 4 季度財報表現。但預計投資者已經意識到較弱的 4 季度收入數據，且鑒於網易股價今年為止已落後 MSCI 中國指數 18%，目前的股價已充分包含第四季財報的不利影響。

2、預期網易不會像 17 年 4 季度那樣在電商和在線遊戲上繼續「燒錢」。由於雙 11 電商平台的促銷活動和兩個生存射擊遊戲「荒野行動」「終結者 2」在 17 年 4 季度的發布使公司的營銷費用在 4 季度增加，但預期凈增加的營銷費用中二分之一是季節性的，且鑒於公司高管相比同行更加嚴格的資本管制和利益趨向，儘管電商的利潤損失可能會逐年提高，但預計在線遊戲的利潤將會反彈。

3、預計角色扮演類遊戲「楚留香」的生命周期將比卡牌類遊戲「陰陽師」更長。從每日交易額的排名來看，「楚留香」從 1 月 28 日的第 6 名上升到了 2 月 2 日的第四名，每月的交易總額達到了 4-6 億元預計「楚留香」的持續火爆將會成為股價的催化劑。

4、網易正在研究創新「荒野行動」和「終結者 2」的商業模式，很可能在今年上半年落實，且仍對「荒野行動」躋身交易額前十名充滿信心。

5、公司正在開發「暗黑破壞神 3」，且剛公布了一個前景看好的新手游「明日之後」，當前已處於測試的尾聲，預期 2018 年中期將進行商業發布，目前，從一些測試者口中聽到了積極的評價。

6、網易對中國網購市場的影響越來越大，估計電商業務（考拉和網易嚴選）的總價值達 27 億美元，對公司總收入貢獻率達到了 25%。

野村投資建議：

網易（NTES） 評級：買入 目標價：428 美元

港股不要急於抄底，下半年表現將變好，港股依然便宜

（興業證券）

1、港股大跌後可能不能很快有 V 型反彈，因為面對通膨壓力抬升、貨幣政策偏緊等的不利因素，市場風險偏好會下降；應關注盈利前景好的公司，等待它們的「性價比」到一個更舒服的水平再買進。

2、隨著金融去槓桿落實，貨幣政策料中性偏緊，或使北水風險偏好弱於年初。地方融資平台、房地產企業資金鍊或因去槓桿受影響，導致地產和基建投資有回落壓力。應更多關注基本面，尋找有核心競爭力，盈利前景好的公司，等待這些公司性價比到一個更舒服的水平再逐漸買進。

3、長期看好香港最有代表性的網路龍頭，本益比跌到 50 倍以會下更合理，40 倍左右性價比就非常好。

4、2018 年上半年港股大機率處於強勢震盪，下半年表現預計好於上半年。在通膨受到控制，至少不會繼續超預期上行的情況下，股市下半年的關注點將重新回到增長。

5、最便宜的中國資產目前依然是港股，新興市場中最便宜的資產也是港股。港股上市規則的改變，有望吸引小米、生物醫藥行業等更多優秀的中國公司下半年在香港上市，會吸引更多北水。

亞洲市場行業配置調整，看好金融，IT 板塊風頭不再

（摩根士丹利）

1. 摩根士丹利對亞洲市場 IT 板塊變得謹慎，因為大部分上市公司的收入和 EBIT 增長變得緩慢，而估值上升已經較快。整個板塊變為中性評級。

2. 摩根士丹利仍看好一些未來兩年能持續增長的公司：瑞聲科技、台灣聯發科技、韓國 LGD 以及印度公司 Infosys 和 HCL。而風險較大、需要避開的股票包括百度、攜程、京東和網易，業績增速遇到天花板。

3. 歷史上，IT 板塊公司業績增速下降時，也是股價表現萎靡不振之時。

金融、能源、原材料、工業資本品繼續被看好。全球通膨環境使金融板塊成為表現領先的板塊，近期資產殖利率利多銀行和保險股。原材料等資源的需求增大、產能利用率提高使能源、原材料、資本品的業績有較好增長空間。

摩根士丹利投資建議：

瑞聲科技（2018.HK）評級：買入

目標價：186 港元

中芯國際（0981.HK）評級：買入

目標價：13.5 港元

環旭電子（601231.SH）評級：買入

目標價：16.7 港元

海格通信（002465.SZ）評級：買入

目標價：13.06 港元

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『新聞來源／華爾街見聞』