好消息就是壞消息？分析師：美股下修反映的是股市心理學

經濟變好可能不利股市。這句話聽起來似乎矛盾，卻於過去幾天在美國股市上演。

據《USA Today》報導，上周五的美股跌勢，由 1 月強勁的就業報告開始，薪資成長率由 2.5% 大幅上升至 2.9%，這激起了人們的擔憂，認為高薪資將帶來高通膨，從而加快 Fed 升息與債券殖利率。

在高利率下，債券與固定收益資產，將較股市更具吸引力。簡單地說，過去的低利率推升了 9 年的股市牛市，如今一切像要終結了。正是這樣的動機，讓人們開始拋售股票。

可是等等，自 2009 年經濟衰退結束，美國人不是一直在追求加薪嗎？而全球經濟復甦，不也該有利於企業獲利及股票嗎？

這顯示的是，短期投資人的反應與長期經濟基本面之間，其實存在差距。

Albion 金融集團執行長兼首席經濟學家 Jason Ware 認為，由短期來看，起作用的是心理學。事實上，美股周二的反彈，至少部分也是因為投資人意識到，當經濟變好，拋售股票其實不合理。

Bankrate.com 首席財務分析師 Greg McBride 指出，這是個「好消息就是壞消息」很好的例子，也說明為何投資人應忽視日常的噪音，考慮長期與趨勢。

不過也有分析師認為，薪資成長的前景還沒有這麼樂觀。LPL Financial 首席投資策略師 John Lynch 表示，2.9% 的薪資成長還不見得能夠持續。

美國勞工平均時薪年增率 (2008 年至今表現) 圖片來源：Fred

Ware 抱持類似看法。他表示，只有在生產力增長速度加快時，企業才有理由持續至少 3% 的薪資成長，但這個時刻恐怕還沒出現。此外，低成本的網購與全球化的市場，都有助緩和通貨膨脹。

Ware 表示，長期來看，和股價最密切相關還是企業獲利。問題在於，市場通常基於單一數據做出反應，而企業收入，則會隨時間推移而增加。

Lynch 則說，這兩日的修正對股市來說是好事，畢竟太久沒有出現 5% 的修正，投資人正好找到了一個藉口，減輕股市壓力。