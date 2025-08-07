〈美股盤後〉蘋果加碼投資美國千億美元 三大指數集體收紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-07 05:57

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美國對等關稅即將上路，投資人亦持續關注財報季，同時蘋果加碼在美投資消息傳出後，美股主指週三 (6 日) 集體收紅。

蘋果加碼投資美國千億美元 三大指數集體收紅 (圖：shutterstock)

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美國總統川普週三宣布對印度加徵額外 25% 關稅，理由是該國從俄羅斯進口原油，導致總關稅提高至 50%。

儘管財報普遍亮眼，本週美股整體表現仍承壓，主因市場擔心川普政府善變的貿易政策將拖累美國經濟活動。

經濟疲弱使市場對聯準會 9 月降息的預期升溫，特別是在上週非農就業報告疲弱後，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也表示對 9 月降息持開放態度。

美股週三 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 81.38 點，或 0.18%，收 44,193.12 點。

那斯達克指數上漲 252.87 點，或 1.21%，收 21,169.42 點。

S&P 500 指數上漲 45.87 點，或 0.73%，收 6,345.06 點。

費城半導體指數下跌 11.39 點，或 0.21%，收 5,550.30 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 288.39 點，或 1.93%，收 15,216.96 點。

標普 11 大板塊中，非必需消費品、資訊科技與必需消費類股領漲。 醫療保健、能源與公用事業類股表現疲弱。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 上漲 1.12%；蘋果 (AAPL-US) 勁揚 5.10%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.82%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 4.00%。

台股 ADR 全數盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.47%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.10%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.42%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 5.10% 至每股 213.28 美元，寫下近三個月來單日最大漲幅。

蘋果週三宣布將在美國境內再加碼投資 1000 億美元，未來四年總投資將達到 6000 億美元，川普稱：「對於像蘋果這類公司，如果你已在美國建廠，或毫無疑問地承諾要在美國設廠，那麼將不會被課稅。」

企業財報季持續，迪士尼 (DIS-US) 收低 2.66% 至每股 115.17 美元。迪士尼最新財報優於華爾街預期，但傳統娛樂電視營收下降 28%，迪士尼電影工作室則出現虧損。

另一方面，AMD (AMD-US) 在週二公布財報後股價下挫 6.42% 至每股 163.12 美元。AMD 上季營收創下歷史新高，然而資料中心與個人電腦 (PC) 部門的營收與獲利表現不如市場預期，經調整後的每股純益與毛利率也低於去年同期，未達市場預期。

伺服器製造商美超微 (SMCI-US) 與 Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 亦因業績不佳而均重挫超 17%。

麥當勞 (MCD-US) 走高 3.03% 至每股 307.66 美元，麥當勞第二季全球銷售優於預期，受惠於實惠餐點組合與促銷活動，吸引精打細算的消費者。

華爾街分析

Simplify 資產管理公司投資組合經理兼首席策略師 Michael Green 指出：「整體來看，市場仍在消化上週末波動加劇的影響，非農就業數據令人失望，加上聯準會未如預期降息。目前市場正處於觀望階段。」

Veda Partners 經濟政策研究主管 Henrietta Treyz 認為，川普對印度加徵關稅是為了在不打擊中國的情況下向俄羅斯施壓。印度和中國是俄羅斯石油的最大買家。

Simplify 資產管理公司投資組合經理 Michael Green 週三稍早指出，川普關稅帶來的衝擊「並未如預期嚴重」。

Green 稱：「大家開始意識到，對於以進口為主的美國而言，關稅所造成的影響與出口導向國家大不相同。目前市場情緒暫時趨於穩定，我們正處於一個暫時觀望的階段。」