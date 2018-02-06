〈黑色星期一〉進場還是抱現好？分析師：基本面仍強勁 但可能會再跌一些

在美股道指大跌近 1200 點後，亞股也跟著重挫，但一些市場觀察者認為這只是回檔，不用太擔心。

美股週一大跌，道指 30 摔落 25000 以下，但其背後卻沒有明顯個別理由，頂多上週五的升息疑慮引發一些不安。美股大跌也延燒亞股，主要指數均創重大跌幅。但仍有一些投資者樂觀看待最近的跌勢，認為這只是短期的修正。

Charles Schwab 首席全球投資長 Jeffrey Kleintop 週二表示，「這顯然是股市的現象，這跟經濟和宏觀環境一點關係也沒有。」

「我們目前所知的很清楚，在波動性市場中，顯然存在著脫節、訂單失衡的情形，導致市場這樣的下跌，但這不代表已經結束了，只是這些事往往很快就自我修正了。」他補充，最近的跌勢「將只會是」回檔。

瑞信投資策略師 Suresh Tantia 表示，美股一夕崩跌是因為演算法和程式拋售所引起的，強調經濟數據依舊強勁。

「在接下來幾天，我們可能還會再看到一些拋售，但這將是絕佳買進機會，因為基本面完全沒有變化。」

但也有些分析師抱持較謹慎的態度，對接下來的波動性提出警告。

Triogem 資產管理公司資訊長 Tim Seymour 表示，「我認為自滿的情緒還是太多了，還是太多人認為『我可以在這波入場，一切會好轉』，當然我也希望這樣，但我覺得還是會再震盪一陣子，之後才會反彈。」