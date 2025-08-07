川普宣布對進口晶片課徵100%關稅 最快下週實施

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-08-07 05:45

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美國總統川普週三 (6 日) 表示，他將對進口的半導體與晶片課徵 100% 關稅，但對於那些「已在美國建廠或承諾設廠」的企業則不在此限。

川普揚言對輸美晶片課100%關稅 最快下週實施 (圖：REUTERS/TPG)

川普表示，這項政策最快將於下週實施，目的是推動更多企業將製造業務遷回美國。他強調：「我們將對晶片和半導體課徵非常高的關稅。」

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不過，川普也釋出善意指出：「但對蘋果這樣的公司來說，好消息是，如果你在美國生產，或者已經承諾在美國生產，毫無疑問，就不會被徵收關稅。換句話說，我們將對晶片和半導體徵收約 100% 的關稅。但如果你在美國生產，則無需繳納關稅。」

川普此舉被外界視為升高對企業「在地生產」的政策力道，藉此強化美國製造業競爭力，並降低對外國供應鏈的依賴。

不過，有關晶片關稅計畫的具體細節，例如一家公司需要在美國進行多少製造才能獲得關稅豁免資格，目前尚不清楚。

受此晶片關稅 100% 消息影響，道瓊工業指數期貨下跌 59 點，跌幅 0.1%。標準普爾 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨均下跌約 0.1%。

隨著美國政府強化半導體供應鏈在地化，多家國際晶片大廠已紛紛宣布擴大在美國的製造布局。

川普近日搶先透露，台積電計劃在亞利桑那州投資高達 3,000 億美元 (約合新台幣 8.97 兆元) ，打造全球規模最大的晶圓廠，遠高於先前對外宣布的 1,650 億美元投資額，引起市場熱議。

輝達 (NVDA-US)則在 4 月表示，計畫於未來四年在美國投入 5000 億美元，用於打造人工智慧 (AI) 基礎設施。

晶圓代工廠格芯今年 6 月宣布，將斥資 160 億美元，擴建其位於紐約與佛蒙特州的半導體製造設施。

此外，德州儀器也在 6 月公布，將對美國七座晶片廠追加投資 600 億美元。該公司主要客戶包括蘋果、福特、輝達以及太空探索科技公司 SpaceX 等。