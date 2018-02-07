2021年為自動駕駛計程車隊商轉時點

TrendForce 旗下拓墣產業研究院指出，結合自動駕駛與共享概念的自動駕駛計程車陸續於 2017 年展開道路測試，投入業者多將 2021 年定為自動駕駛計程車隊商轉時點，此發展趨勢將對未來的運輸服務產生巨大的變革，預估 2018 至 2023 年自動駕駛計程車年複合成長率將達 81%。

拓墣產業研究院分析師林雅惠指出，Level 5 無人駕駛是自動駕駛技術發展的終極目標，對於汽車共享平台業者而言，實現無人駕駛不僅得以提高汽車使用率，亦將免除人類駕駛員工作時間的限制，大幅提升交通效率。

然而，由於無人駕駛尚待法規突破，故無論傳統車廠抑或是科技業者，皆將 2020 年視為實現高度自動駕駛 (Level 4) 商業化的時點。 Level 4 車輛所欲實現之目的除增加行車安全外，更多的是對於交通效率與移動便利性的提升，此正為汽車共享的核心，故自動駕駛計程車已然成為汽車共享平台發展的方向。

觀察全球主要汽車共享平台，皆於 2016 年陸續展開自動駕駛車隊佈局，如 Uber 於 2016 年起陸續宣布與富豪集團 Volvo(STO: VOLV-B)、福特汽車 Ford(F-US)、戴姆勒 Daimler 集團 (ETR: DAI) 合作，預計於 2021 年完成自動駕駛車隊商轉。

Lyft 除與通用汽車 (GM-US)、Google(GOOG-US) 旗下 Waymo 締結合作關係外，也成立研究中心發展自動駕駛技術，並於甫落幕的 CES 2018 展開點到點的到自動駕駛叫車服務，同樣預計於 2021 年展開自動駕駛計程車服務。

在亞洲地區，滴滴出行於 2017 年在加州設立自動駕駛實驗室；東南亞最大汽車共享平台 Grab Taxi 則與自動駕駛技術提供商 nuTonomy 合作，於新加坡進行無人駕駛道路測試，期於 2021 年前實現商轉。

相較於 Level 3 車輛率先落地於貨運、客運這類多於高速公路行駛的運輸工具，Level 4 的發展重點在於市區道路行駛，故解決最後一哩路運輸需求的共享汽車將成為最合適的落地場景。再者，全球交通問題日益嚴重，部份國家因停車位、車牌取得等問題，使得個人擁有汽車的意願降低，亦將帶動共享汽車市場不斷擴張。

林雅惠表示，儘管現階段要實現無人駕駛仍有法規挑戰待突破，但對於平台營運商而言，率先布局高度自動駕駛，將有利其於未來高度自動化運輸網絡中，搶占個人化運輸服務市場。