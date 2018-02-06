〈黑色星期一〉市場為何急轉直下？Forbes：關鍵仍在Fed縮表行動

美股連兩日大跌，許多投資人因這波跌勢跌到不知所措，也看不出有何理由大跌。《Forbes》作家 Richard Suttmeier 發文認為，其實歸結美股由過去幾年的牛市，到接連的下挫，最重要的原因，還是來自美國聯準會 (Fed)。

由現在回去看 1 月 29 日美股的融漲 (melt-up)，道瓊指數、標普 500 指數、納斯達克指數，同日大漲創下歷史新高，其實就是個技術上的警告。

是什麼導致市場急轉直下？簡單地說，就是美國 Fed。

Suttmeier 指出，由 2009 年 3 月到 2018 年 1 月，市場出現如此大的漲勢，原因其實就在 Fed 的貨幣政策。聯邦基金基準利率已經維持太久時間在太低的水位，量化寬鬆政策造成 Fed 資產負債表膨脹至 4.5 兆美元。

在資產價格一路膨脹之後，Fed 不再印鈔救經濟。2014 年 10 月 29 日，他們宣布結束購債計畫。2017 年 3 月，Fed 表示，會在當年晚些時候開始縮表。 9 月 20 日，Fed 正式宣布了 10 月起的縮表計畫。

依照計畫，Fed 的縮表行動會漸漸加大力度，2017 年第 4 季的規模是每月 100 億美元，到 2018 年，每季都會增加規模，1-3 月是每月 200 億美元，4-6 月為每月 300 億美元，到 7-9 月再增至 400 億美元。

Suttmeier 認為，當 Fed 的資產負債表縮至 3 兆美元以下時，將拖累經濟與股市。如果川普需要 1.5 兆美元的基礎建設基金，也許應該承擔 Fed 縮表後由市場消失的資金。

這也解釋了，為何 Fed 升息之前，美債殖利率仍在上揚。Fed 如果持續升息腳步，將利率由當前的 1.25-1.50%，漸漸升至 2.75-3.00%，這段過程中，股市將會非常脆弱。

更別提，今年 1 月，依計畫應減少國債 120 億美元，MBS(不動產抵押貸款證券) 80 億美元。實際上國債卻減了 180 億美元，超過目標值 120 億美元，更可能加大影響力。