德銀：市場「傳染風險」升 股、債、油恐一起進入修正

德意志銀行分析師 Binky Chadha 在研究報告提出警告，金融市場的主要資產將進入修正，在此市場週期中，包含債券、股市、油價與貨幣的走勢出現罕見的一致性，當一種資產下跌時，可能蔓延至其他資產。

主要資產走勢的一致性，反映出全球經濟正在成長，但此現象有潛在危險，當其中一種資產下跌時，將影響其他資產，如同週二當美債殖利率上升時，股市、油價與美元同時下滑，出現此情況時，投資者將無處可躲。

僅管金融市場各資產同時出現下滑的情況，在週三有所好轉，但 Chadha 表示，風險依然處於較高的情況，根據德意志銀行自 2004 年開始整理的數據，該數據追蹤 S&P 500 指數、10 年期美債殖利率、歐元與石油價格的關聯性，該指數上升至 90%，過去僅發生過兩次這樣的現象。

主要資產之前的走勢關聯性，達到週期高點

目前「通貨再膨脹交易」(reflation trade) 的事態越來越明顯，此現象代表較具風險的資產如股市和大宗商品上漲，而美元和主權債券反而蒙受損失，S&P 500 指數在 1 月上漲 5.6%，為 1997 年以來最好的一年，而油價每桶飆破 65 美元，為 3 年來高點左右，但同時間，美債呈現 1 年多來最糟的回報，美元兌一籃子貨幣的匯率，在過去 13 個月中，有 10 個月是呈現下滑的。



由於投資者都在進行同樣的交易，所以市場的共識，都建立於歷史性的標準上，在美元下滑和全球需求回升的推動下，自 6 月份以來，石油淨多單已經翻漲超過 3 倍。

白：WTI 淨多單變化 藍：S&P500 淨多單變化 圖片來源：Bloomberg

Chadha 認為，美元對資產的有最廣泛的基礎影響，過去 1 年美元的貶值支撐了石油和股票的價格，同時幫助通膨的成長，控制殖利率攀升速度。但固定收益可能面臨最大的風險，因為估值「完全不符合增長的速度」，反映出通膨的緩慢，以目前的 ISM 指數水平，10 年期美債殖利率應該上漲 80 個基點之多。

Chadha 寫道：之後通膨成長速度應會快於預期，可能會被解釋為經濟過熱的跡象，Fed 將開始實施升息政策，直到這一波上漲週期結束，導致廣泛的風險趨避。