前Fed主席葛林斯潘警告：財政赤字上升 美股美債都將出現泡沫

在 1990 年代，市場深陷網路泡沫時，聯準會前主席葛林斯班 (Alan Greenspan) 指出市場展現不理性的一頭熱，為「非理性的繁榮」，週三他接受《彭博電視》訪問時，對美國金融市場提出警告，擔心美股與美債都將成為泡沫。

Greenspan 在 1987 年至 2006 年間領導美國聯準會，31 日他接受《彭博》訪問時表示：「我認為現在有兩個泡沫，我們面臨股市泡沫，以及債券市場泡沫。我認為債券市場的泡沫，終將成為關鍵的問題，僅管短期來看，還不算太糟。」

儘管近日股市出現短暫拋售潮，但美股指數仍接近歷史高點，而美債殖利率則是在歷史低點徘徊，Fed 正逐步展開貨幣緊縮計畫，Greenspan 預計未來幾年利率將上升，同時他認為美國政府赤字將增加，通膨將持續攀升，美國正在面臨財政不穩定的長期前景。

Greenspan 認為，對於美國總統川普在昨天的國情咨文演說中，沒有明確提及政府的新舉措該如何籌得資金，這點他感到訝異，上個月簽署通過的 1.5 兆的美國稅改法案，將讓財政預算缺口擴大。

日益增長的財政短缺，是他認為美債將出現泡沫的主因。他說：「泡沫的背後是什麼？ 事實上，我們正開始面臨一個更龐大的政府赤字，(相較於 GDP 的增長)，債務的成長非常顯著，我們對此問題沒有足夠的重視。」