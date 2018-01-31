30年期美債殖利率逼近3% 新債王擔憂的美股「末日」要來了？

摘要：台北時間周三晨間，30 年期美債殖利率一度突破 2.99%，刷新去年 10 月所創高位，也是去年 5 月以來距離 3% 最近的一次。新債王 Gundlach 曾警告，「30 年期美債殖利率突破 3%」是美債承壓並危及美股的第二個觸發因素。

10 年期美債殖利率突破新債王預警的「紅線」過後，30 年期美債殖利率也「高歌猛進」，接近 3% 的「警戒線」。

台北時間 1 月 31 日周三晨間，30 年期美債殖利率逼近 3%。凌晨 3 時左右，30 年期美債殖利率一度突破 2.99%，刷新去年 10 月創下的高位，也是去年 5 月以來距離 3% 最近的一次。

有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital CEO Jeff Gundlach 此前提出，2.63% 是 10 年期美債殖利率的紅線，一旦突破這一紅線，不僅美國公債承壓，連年高歌猛進的美股也進入危險區間。

值得注意的是，在新債王 Gundlach 看來，「2.63%」是美債承壓並危及美股的第一個觸發因素，第二個觸發因素則是 30 年期美債殖利率突破 3%。

台北時間 1 月 29 日晚間，美國 10 年期公債殖利率升破 2.7%，創 2014 年 3 月以來新高。

CNBC 援引 Academy Securities 分析師 Peter Tchir 最新報告稱，目前正在上演的是全球債市的拋售，其中部分原因就在於，市場終於意識到聯準會和歐洲央行短期內正從量化寬鬆向中性貨幣政策轉移，以及縮表的效果也同時顯現。

聯準會利率決議臨近，長期美債殖利率持續走強。周二，10 年期美債殖利率漲 2.5 個基點，報 2.7236%，美股盤中一度漲至 2.7311%，創 2014 年 4 月 24 日以來盤中新高。

有分析師認為，本周市場可能迎來一記「組合拳」。

野村證券固收策略主管 George Goncalves 預計，本輪公債拋售潮接近尾聲，但北京時間本周三和周四開始的一系列風險事件可能推動美債殖利率進一步走高。

『新聞來源／華爾街見聞』