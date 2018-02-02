〈財報〉蘋果Q4銷量跌、營收增 季中HomePod推出有望拉升財測

蘋果 Apple (AAPL-US) 週四 (1 日) 公佈了上季財報，也公布了本季 (2018 年 1 月至 3 月) 的營收財測，數字是低於分析師預期，而寒假購物潮也未能刺激蘋果達到銷售目標，顯示消費者對 iPhone 手機的熱潮從 2015 年的高點後已開始下滑。

蘋果預計本季 (2018 年 1 月至 3 月) 營收約落在 600 億至 620 億美元。(去年同期為 515 億美元)，分析師預計 657 億美元。

蘋果預計本季 (2018 年 1 月至 3 月) 毛利約為 38% 至 38.5%，分析師則預計為 38.9%。

Thrivent 分析師 Peter Karazeris 對此表示，陸陸續續供應商公佈的訂單中，大多數分析師早已有預感，本季 (2018 年 1 月至 3 月) 蘋果營收應不如預期。但認為這對蘋果的股價是好消息，因為能夠減少股價的「過熱」，並強調現金流等實質上的數字。

而蘋果上一季 (2017 年 10 月至 12 月) 財報顯示： 1. 上季蘋果 iPhone 銷量為 7730 萬部，較去年同期的 7830 萬部要低，也低於分析師預期的 8000 萬部。 2. 上季平均 iPhone 銷售價 (ASP) 為 796 美元，較去年的 695 美元更高，也高於分析師預期的 756 美元。 3. 上季蘋果營收為 883 億美元，較去年同期的 784 億美元高，也是歷史新高，並高於分析師預期的 873 億美元。 4. 上季蘋果每股盈餘 (EPS) 為 3.89 美元，較去年同期的 3.36 美元高，略於分析師預期的 3.86 美元。 5. 國際銷量 (非美國) 佔總營收達 65%。

6. 因美國稅改，產生一次性 380 億美元稅務，新稅率為 15%。

7. 預計 5 年內提列 300 億美元的資本支出。 8. 蘋果並公布上一季服務 Services 事業群 (包含了蘋果音樂、App 商店、iCloud 等) 營收達 84 億美元，較去年同期成長了 18%，高於分析師預期 86 億美元。

每年年底通常為蘋果營收旺季，佔超過三分之一的營收都落在 Q4，但分析師會觀測第一季財報來衡量大眾消費者的興趣程度。今年第一季的弱勢銷量代表新 iPhone 價格無法吸引大眾消費者，尤其是中國客群。

執行長 Tim Cook 提道，蘋果目前全球使用人數達 13 億人，較 2 年前多了 30%。

蘋果財務長 Luca Maestri 說道，長期運作下，希望現金流損益平衡，使帳上現金與債務相等。

因蘋果預計將把 1630 億美元的現金進行規劃與使用，也刺激股價週四 (1 日) 盤後大漲 3.26% 來到每股 167.78 美元，然而，蘋果並未提到是否以股利、資本支出、或併購方式使用這筆現金。

蘋果股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

蘋果並提及，預計將於季中推出 HomePod 智慧型音響，有望增加營收。