高盛：美國政府關門機率為35% 一再拖延反會提高市場風險

美國政府「又一次」面臨關門危機，如果兩黨無法達成共識，聯邦政府可能會在周五晚間關閉。高盛評估，政府關門的機率為 35%，但如果一再用臨時方案拖延日程，其實只會讓市場風險變得更大。

這次的危機，其實僅是時間拖延的結果。原本可能的關門時間是去年 12 月 23 日，但是美國國會通過臨時方案，讓政府順利運轉至 1 月 19 日。要是最新的臨時法案，再獲民主黨及共和黨同意，又可以繼續維持政府運作至 2 月 16 日。

據《Zero Hedge》報導，高盛認為，就史上來看，美國政府關門並不常見。這通常是由於政治上看法廣為分歧所造成的，立法條文可能不是最重要的關鍵。例如，在 2013 年，爭議點來自平價醫療法 (ACA)，隨後相關問題才被混為一談。這次的焦點來自移民政策及 3 月 5 日即將到期的 DACA 計畫。

關門的情況，也經常來自朝小野大，如果執政黨在國會有足夠多數，就容易避免。而這次因為共和黨也有分裂情況，而使機會上升。

然而，高盛指出，一再透過短期應急方案，來避免實質關門，其實反而帶來市場更大的風險，理由有三：

一、本來就無法達成共識的內容，拖到下個月只會更難協調；二、由於已經來到 DACA 的最後期限，想要再靠短期方案拖延的難度也增加；三、由於即將到來的債務上限，下個月經濟及市場面臨的風險原就更高。

如果最終沒有短期共識，那將如何？

高盛表示，「政府關門」這幾個字看起來很可怕，其實沒有那麼嚴重。只有部分政府部門，會真正完全關閉。過去的例子，約 40% 的聯邦政府人員被迫無薪休假，60% 負責醫療、安全及財務工作的人，會繼續執行工作。

較大的影響可能是對經濟的衝擊。高盛預估，政府每關門一個星期，將使實際 GDP 較前季增長減少約 0.2%，但在下一季就能很快回復。當然，如果關門時間拖愈久，對經濟的傷害就可能加大。長時間的關門，可能衝擊消費者信心。

先前 3 次遇政府關門，即 1995 年 11 月、1995 年 12 月至 1996 年 1 月、2013 年 10 月，消費者情緒調查平均下降了 7 個百分點，到下個月才反彈一半的幅度。

市場又如何反應？

高盛指出，由歷史資料來看，只要不牽涉債務上限，對市場的影響有限。NatWest Markets 也認同這點，並表示，這對經濟活動沒有太大影響。市場會擔心的是債務上限截止日到，但是這次並非如此。

另一方面，就股市來看，過去的例子顯示，政府關門初期股市稍微下跌，但其他資產的價格變化則十分有限。

政府關門後標普 500 走勢 (圖表取自 CNBC)

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 指出，現階段人們的擔憂是 10 年國債的殖利率。

而以周四當天的股市表現來看，市場對政府關門一事關注並不高。