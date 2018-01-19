美股盤後─擔憂政府關門 道瓊收低98點 依舊守於歷史高檔

投資人評估政府於週末關門的可能性，美國股市週四下跌。道瓊工業平均指數收低 98 點，盤中一度下跌 168 點。S&P 500 整日於平盤水準遊走，終場小幅收低。

美國國會需於週五結束前，通過一項支出法案，避免政府關門。歷史上，政府關門將導致股市短期回檔。



道瓊工業平均指數收低 97.84 點或 0.37% 至 26017.81。

Nasdaq 指數收低 2.23 點或 0.03% 至 7296.05。

S&P 500 指數收低 4.53 點或 0.16% 至 2798.03。

費城半導體指數收高 6.27 點或 0.46% 至 1370.56。

分析師說，今日股市下跌，顯然與政府關門有關。過去幾週，關門可能性升高，但市場却未注意。

週三，主要指數創新記錄高點，擺脫了前一日大幅反轉走勢的衝擊。道瓊收盤首度突破了 26000 點，S&P 500 則首度突破 2800 點。

分析師說，國會能否避免政府關門，為股市擔憂。股市在屢創新高後，投資人有少量獲利了結賣壓。

美國股市今年開年表現強勁。2018 年以來，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 上漲至少 4.8%，擴大去年的強勢漲幅。

美國股市今年上漲，支撑包括美國經濟樂觀，及預期財報季強勁。目前為止，財報季初期確實表現良好。

至週三為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，78% 每股獲利優於預期，89% 營收優於預期。

摩根士丹利銀行與 BB&T 公司週四公布獲利與營收均高於預期。其股價雙雙上漲。

分析師說，股市尚未完全反應經濟與企業獲利成長的利多，尤其近來還有稅改法案的支撑。

川普總統於上個月簽署了稅改法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。