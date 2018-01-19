財報─IBM Q4營收小升4% 終止22季下滑 盤後仍挫3.5%

IBM (IBM-US) 週四公布 5 年半以來頭一次季度營收成長，雖然只有 4% 成長幅，但至少終止了連續 22 季度營收下滑趨勢。

然而，這成長幅度小，而且單一季也無法稱其逆轉趨勢，IBM 的財報也無法消弭產業分析師對 IBM 能否扭轉乾坤的質疑。

但至少 IBM 第四季的財報令人振奮，呈現其財務表現逐漸穩定，也可望在執行長 Virginia M. Rometty 的領導下能逐漸轉型。

IBM 近年來大量投資在諸如雲端運算、數據分析和 AI 等新事業，希望藉這些新單位日漸茁壯後，可以抵禦傳統硬體和軟體產品銷售下滑的衝擊。

Rometty 聲明提到新事業的強勁成長，她稱這些新事業為「策略要務」，目前占公司營收 46%。「我們樂見該季的整體營收成長。」IBM 高層預期 2018 年全年的季度營收也將持續成長。

盤後交易，IBM 股下下挫 3.5%，顯然某些投資者原本預期 IBM 有更好的表現。去年 IBM 股價收漲近 10%。

在新稅制鼓勵下，IBM 認列 55 億美元稅金以匯回海外獲利，但 IBM 並未公布具體匯回金額以及匯回後的用途，也因為認列這 55 億美元稅金後，當季淨損 10.5 億美元。

IBM 第四季營收 225 億美元，根據《Thomson Reuters》調查，此數據超越分析師坪均估計的 220.5 億美元營收表現。

由於 IBM 多數營收來自境外，因此美元走疲有助推升其營收，如果扣除匯率影響，IBM 銷售僅 1% 升幅。

IBM 營業利潤每股 5.18 美元，上升 8%，也略高於華爾街預期的 5.17 美元。

IBM 第四季表現因大型主機這條新產品線的銷售強勁提升，其系統部門 (內含大型主機) 營收上升 32% 至 33 億美元。

IBM 新事業全年成長 11% 至 365 億美元，單就雲端運算事業就成長 24%。但第四季大型技術諮詢和服務事業沒有成長，且不計匯率影響後，表現小幅下降。