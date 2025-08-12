search icon



美股

川普稱與英特爾陳立武見面 英特爾發言人證實！

鉅亨網編譯鍾詠翔


美國總統川普周一（11 日）與美國晶片大廠英特爾（Intel）(INTC-US) 執行長陳立武會面，雙方均發聲證實此次會面。

cover image of news article
英特爾證實川普與陳立武見面。（圖：Shutterstock）

值得注意的是，就在幾天前，川普曾發帖點名要求陳立武立即辭職。


川普周一在社交平台 Truth Social 上發帖，稱他已與陳立武見面，「我與英特爾的陳立武先生會面，一同出席的還有（美國）商務部長盧特尼克和財政部長貝森特。這次會面非常有趣，他的成功和崛起令人驚嘆。陳先生將與內閣成員深入交流，並計劃於下周向我提交具體建議方案」。

據《CNBC》報導，英特爾發言人也證實這一會面。該公司同日在一份聲明中說：「今日早些時候，陳先生有幸與川普總統見面，就英特爾致力於加強美國科技和製造業領導地位進行了坦誠、建設性的討論」。

英特爾陳立武川普美國

