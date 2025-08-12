川普稱與英特爾陳立武見面 英特爾發言人證實！

‌



川普周一在社交平台 Truth Social 上發帖，稱他已與陳立武見面，「我與英特爾的陳立武先生會面，一同出席的還有（美國）商務部長盧特尼克和財政部長貝森特。這次會面非常有趣，他的成功和崛起令人驚嘆。陳先生將與內閣成員深入交流，並計劃於下周向我提交具體建議方案」。