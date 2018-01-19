以史為鑒 美政府3次停擺黃金失陣地 但這次好像不同

美國眾議院在週五 (19 日) 期限前，以 226 票: 194 票批准眾議院就政府臨時支出法案進行辯論，該法案必須在眾議院和參議院獲得足夠票數通過，最後在週五午夜前遞交美國總統川普簽字生效，才能保證聯邦政府有資金繼續運轉至 2 月 16 日，避免政府停擺。

儘管美國政府迫在眉睫的關門危機看似有望暫時得以避免，但 1 個月後仍將面臨同樣威脅。回顧歷次政府停擺危機的黃金市場表現，FX168 財經網援引分析指出，如果多頭寄希望於美國國會的持續政治動盪，期望金價由此攀升，那麼其可能會失望而歸。

在最近的 3 次政府關門事件中，黃金都失去了陣地。

1990 年 10 月 4 日，也就是近期歷史上政府首次停擺的前一天，黃金價格交投於每盎司 392.30 美元附近。而在 10 月 9 日結束政府關門的最後一天，黃金價格跌至 389.70 美元。拋售壓力一直持續到 10 月 16 日，當時市場金價一度跌至 362 美元，隨後才找到一些新的動能。

1995 年，政府遭遇了 2 次停擺危機。11 月 10 日，黃金價格為 390.50 美元，在隨後的 9 天內，金價小幅走低，至 387.10 美元

1995 年的第 2 次關門對黃金來說要好得多。12 月 14 日，也就是關門前的一天，黃金價格為 385.75 美元。到 1996 年 1 月 6 日，政府關門結束的時候，價格回升到了 396.50 美元。隨後，黃金價格繼續上漲，1 月份收於 405.60 美元。

分析師們回顧表示，當時金價之所以上漲可能是受到季節性因素有利因素的提振，因為 1 月份往往是貴金屬表現強勁的月份。

在 2013 年 9 月 27 日至 10 月 15 日的最近一次政府停擺期間，黃金價格從 1338.40 美元降至 1273 美元。政府停擺結束 2 天後，金價小幅回升至 1322.70 美元。之後，金價繼續走高，10 月份收於 1349.30 美元。

回到 2018 年，黃金市場在「潛在的政府停擺」前表現得更加冷靜。現貨黃金自去年 12 月 12 日起漲，已超過 1 個月，週五 (19 日) 亞盤小幅上漲，目前交投在 1327 美元水準附近，前一交易日，美市盤中回吐部分漲幅，最終收於 1326.70 美元。

現貨黃金自去年 12 月 12 日起漲，已上漲 1 個多月。

Fundamental Technician 首席市場策略師 Colin Cieszynski 說，黃金可能不會因政府關門而受到太大的影響，因為市場已經分散了這一風險。此次為自去年 10 月以來政府第 3 次處於危險邊緣。他認為，現實情況是「政府關門並不是什麼大事，因其最終會得到解決。經濟不會因為政府關門而崩潰」。

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理 George Gero 也認為，無論政府是否會關閉，短期內金價都將進一步鞏固。他不認為政府關門會對黃金上漲起到作用，因為一位交易員告訴他：「我們早已見識過這個把戲」。