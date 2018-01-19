【港股解碼】身背巨債的茶企蹭區塊鏈熱度，誰會上車？

上回在2017年11月17日的【港股解碼】之《空降三高管，坪山茶業能否擺脫仙股身份？》中提及，空降三高管，該公司後續應該會有大動作。果不其然，在現名區塊鏈集團(00364-HK)的坪山茶業順利更名後，實實在在的蹭上了近來從美股燒到A股的大熱風口“區塊鏈”熱度，這熱度真有那麽好蹭？

主業未動，改名先行

去年11月13日，當時還叫坪山茶業的區塊鏈集團突然空降三高管：李東凡已獲委任爲執行董事兼公司副主席、陳文芳已獲委任爲執行董事，以及蘇毅超已獲委任爲獨立非執行董事。三位高管均任職于李東凡創立的滿地集團，其中李東凡和蘇毅超是兩位具有金融背景的董事，且彼時一位31歲，另一位僅25歲，都十分年輕。按照公告披露的年齡推算，副主席李東凡03年創業，創立滿地集團時才21歲，就已在商界有多項經曆。高管年輕化使公司更加容易接受新興事物，想來這間傳統茶企的轉型方向也受到了一定影響。

繼“空降事件”後，坪山茶業立馬開始了一輪資本運作。想來新鮮血液得與公司融合，亦需要下一些血本的。剛上任副主席還沒兩天，公司便公布李東凡將注資的消息，後于2017年11月20日公司如期更名爲“區塊鏈集團”。此次注資卻像一個“烏龍事件”，12月5日時，公司將較彼時市價溢價114.29%向李東凡發行46億股新股，若是完成此次認購事項後李東凡將持股16.26%一躍成爲公司第二大股東。受引入新股東這件事的刺激，12月6日公司股價盤中一度漲近50%。接下來，公司又宣布擬按“20合1”基准進行並股，惹得股價大跌，直到12月19日，公司又公布擬專注處理清盤呈請及股份合並，終止發行46億股。

繞了一大圈，除了名字，似乎什麽都沒變。若說更名爲區塊鏈集團後，究其根本目前還是從事茶葉業務的公司。更名公告中公司表示，“更改公司名稱將能反映集團之未來策略，且新名稱將能塑造耳目一新的企業形象及身份，符合公司及股東之整體最佳利益”。

巨額負債，面臨清盤

現在港市中茶企日子似乎都不太好過，連虧多年的坪山茶業要發展新業務進行轉型其實是可以理解的。如果說持續保持仙股身份是有原因的話，坪山茶業的負債和業績持續低迷絕對可以算主因之一。

根據近年來坪山茶業的業績表現來看，連虧六年且六年內淨虧損都在持續增加。16年報中公司指，消費市場的情況繼續衰退，尤以商務送禮用的茶品爲甚，導致收益由15年度減少63.3%至約3.02億港元。由于茶葉産品的銷情均造成壓力，16財年的純利較上年同期虧損增加17.7%。17年中報顯示，收入方面較去年同期下滑15.8%，淨虧損也按年增加15.4%，17全年業績似乎也不太樂觀。與業績持續低迷相對應的卻是公司的大肆收購。

在收入不佳和巨額虧損的情況下，2016年還在頻繁收購掏空公司的現金流。公司開始尋求外界融資，不僅多次發行債券和債權證，更使融資成本和流動負債逐年增加，高昂的借貸成本也使坪山茶業無力承擔造成了惡性循環。2017年9月15日，公司遭寶钜證券入禀法院發出清盤呈請，內容關于公司可能因無力償債及未能支付約171.62萬美元及約2.426億港元的債務。

當然，新高管加入的兩個月內，公司毫無疑問非常努力爲改善公司財務問題與債權人商量或和解，並使公司面臨的清盤時間不斷押後直至1月22日，也就是下周一審理。1月17日，公司公布未償還負債情況，披露有合共400萬港元債權證已清償，另兩筆1300萬港元以分期形式清還，其他款項都正就清盤事項與債權人們磋商和解。此外，1月9日，公司公告將于1月29日就早已部署的股本重組事項召開股東特別大會，若是能夠在1月22日審理清盤時成功“渡劫”，還要在專爲合股所開的股東特別大會繼續順利過關，才能真正開始實施轉型計劃吧。但目前看來還債任務仍然非常艱巨，距離1月22日只剩一個周末，留給承壓的“新鮮血液”的時間已經不多了。

或許在更名初期，連公司自己都沒想到區塊鏈概念來得這麽快。公司還未還完外債，清盤事項還沒下落，與區塊鏈相關的新業務都還沒開始展開，區塊鏈的資金狂潮已經席卷而來。1月11日，緊跟著A股區塊鏈概念被爆炒，區塊鏈集團盤中一度大漲30%，結果不到一天就被打回了原形後持續走低。這場區塊鏈狂歡僅僅持續了半個月，熱炒概念也引起了上交所和深交所的關注。目前區塊鏈技術的應用場景和盈利模式尚未成熟，區塊鏈集團突然被炒作放大了投資風險，這趟車終點到底在哪裏，誰也不知道。

■作者：朱亦丹

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