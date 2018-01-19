降速門後 蘋果重建用戶信任感之舉：iOS 11.3

(《Forbes》專欄作者 Gordon Kelly)

蘋果庫克總算為降速門道歉，還打算在下一代 iOS 撥亂反正，新版 iOS 似乎將有近幾年來最重大改變…

庫克說，這是「從來沒有做過的事」，下個月將推出試用版，「我們讓大家可以看到手機電池的健康程度，這樣就會非常非常透明，也明白告知大家，為了避免意外重開機，你的手機會被降速多少，如果你不想要這功能，大可自行關閉。」

沒錯，這真的前所未有，沒有哪家手機廠會跟消費者報告電池健康程度，讓他們對自己的手機和穩定度有這麼高的主控權。

若要推算具體時間，庫克說的可能是 iOS 11.3 (因為 iOS 11.2.5 已經是 6 代前的事)，根據他說的「下個月發布的開發商版本」，最終版可能在 3 月推出。

聽起來很棒，蘋果真是知錯能改，但下面幾點還是令人不滿：

1. 蘋果的解釋還是沒道理啊！

蘋果把錯全推給鋰電池自然衰退，可是競爭對手卻打臉說蘋果降速根本不必要，尤其是勁敵三星還特別重申「鋰電池可以維持 95% 效能至少 2 年」。

蘋果沒有解釋為什麼前 6 代 iPhone 不受影響 (甚至 2007 年初代 iPhone 鋰電池容量才 1400mAh，iPhone 6 卻有 1900mAh) ，或者說，為什麼頭 9 代 iOS 沒有內含這種「保護性」穩定措施 (去年 1 月發布的 iOS 10.2.1 才有，即 iPhone 6 與 6S 搭仔的系統)？

2. 蘋果的透明性還是很糟

庫克聲稱的透明性提升，蘋果要嘛就是消息早就漏出去，不然就是庫克想重寫歷史。

其實在 iOS 10.2.1 的時候，就已經傳過這消息，只是沒有很多人關注，而且消息也還不明確。先前就提過自動關機的問題，而 iOS 10.2.1 發布載明「修正了一些 bug 並改善手機的安全性。」

iOS 10.2.1 的說明很簡略

過了一年也沒有比較好，蘋果去年 12 月發布了 iOS 11.2，增加一些 iPhone 7 的潛能，更新說明提到「iOS 11.2 導入 Apple Pay Cash 可發送、請求、接受親友用 Apple Pay 傳來的錢，另外包含一些 bug 修正和改善。」

庫克先生，可以再說清楚點嗎？

3. 沒有提到已經造成的損害

雖然庫克先發制人的解釋了，可是自從 iOS 10.2.1 發布以來，蘋果從來沒跟用戶說過，這個版本的設計可能會讓 iPhone 效能變差、耳機受損或甚至閃光機壞掉，而你花 79 美元買個電池就能修復。

因為不知道發生什麼問題，有多少用戶乾脆砸近 700 美元去換新 iPhone？雖然不可能知道這數據，但有分析師估計，2018 年會因為用戶只花錢換電池，導致 iPhone 銷售量減少 1500 萬支以上。

對那些誤花 700 美元買新機的人來說，蘋果就算推優惠方案，將新電池從 79 美元降價至 29 美元也來不及了，而那些去年才剛買 iPhone 8、8+、X 的用戶，今年就聽聞效能變差，他們應該也會覺得虧大了。

所以包含美、法、義、中、巴西和南韓等政府代表正進行調查、32 宗聯合訴訟以及美國 17 州都在推動「修繕權」立法，以期引起社會同感。

所以回頭想想，iOS 11.3 真的是大事，對用戶和蘋果來說都是，因為這不只是重新打造 iPhone，而是蘋果重建用戶信任感的關鍵方式。