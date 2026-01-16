良率衝50%、特斯拉大單到手 三星2奈米正面硬槓台積電

鉅亨網新聞中心 2026-01-16 14:02

晶圓代工市場正掀起一場關於 2 奈米製程的關鍵戰役。根據最新的市場動態與內部技術發展回饋，三星電子在 2 奈米製程的研發與量產準備上取得了顯著進展，不僅第一代 2 奈米製程（SF2）的良率已提升至約 50% 的相對穩定水準，更將營運重心轉向效能更強大的第二代 2 奈米製程（SF2P），展現出挑戰市場領先者台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的強烈決心。

良率衝50%、拿下特斯拉大單！三星2奈米正面槓上台積電。(圖:shutterstock)

在先進製程的角力中，良率始終是衡量商業化成功的關鍵指標。三星電子於去年第四季正式投入第一代 2 奈米製程，並同步啟動最新行動應用處理器 Exynos 2600 的量產計畫。這款晶片預計將搭載於今年第一季發表的旗艦智慧型手機 Galaxy S26 系列中，並與高通的頂級晶片組並肩作戰。

根據三星內部與業界的綜合評估，該製程目前的晶圓良率已從去年年中的 30% 大幅躍升至 50% 左右。這項技術突破象徵著三星在克服初期生產缺陷方面取得了關鍵勝利，穩定性已足以支撐旗艦級產品的初期供應需求。

儘管第一代製程表現持穩，三星電子的戰略眼光已更進一步鎖定在效能大幅提升的第二代 2 奈米製程。與第一代 SF2 相比，SF2P 在性能上提升了 12%，能源效率優化了 25%，且晶片尺寸縮小了 8%，使其在伺服器與高效能運算領域更具競爭力。

據悉，三星已於去年年中完成基礎製程設計套件（PDK）開發，近期更積極指導其設計解決方案合作夥伴，要求他們優先向潛在客戶推廣 SF2P 製程，而非早期的 SF2 版本。此舉反映出三星意圖跳過過渡階段，直接以最強技術規格爭取大廠青睞的策略。

在外部訂單拓展方面，三星的 SF2P 製程已獲得指標性客戶的實質肯定。三星與特斯拉達成的價值 22 兆韓元半導體代工合約中，關鍵的 AI6 晶片即採用了 SF2P 技術。

這款專為特斯拉下一代全自動輔助駕駛（FSD）、機器人及資料中心量產的高性能系統半導體，將先在三星韓國國內的代工與封裝設施進行初始樣品生產，隨後再移往美國德州泰勒市的新廠進行全面量產。

業界專家分析，SF2P 是三星首個獲得外部重要客戶正式確認大規模量產的 2 奈米製程，一旦量產順利啟動，將產生強大的示範效應，吸引更多頂尖客戶提出量產需求。

與此同時，市場領導者台積電亦正全速前進。台積電在去年的財報電話會議中透露，其 N2 製程已於去年下半年成功步入量產階段，並預計在今年實現全面量產。