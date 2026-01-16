永誠資產管理處 2026-01-16 15:01

很多人在談未來財務時，第一個反應往往是一句話：「應該要準備很多吧，但現在先不用想那麼遠。」這句話聽起來理性，實際上卻透露了一個關鍵事實——多數人並不是不知道問題存在，而是選擇把它延後處理。不是因為不重要，而是因為一旦開始想，就會發現自己沒有答案。

當沒有薪資所得後，你人生的最低地板價是多少？(圖:shutterstock)

這也正是為什麼，多年來，關於老後生活的討論始終模糊。直到最近，一份來自《星展無齡社會白皮書》的調查數據被攤在陽光下，這個原本被拖延的問題，才第一次變得具體。

調查顯示，台灣民眾對自己老後所需的財務準備金額，平均預估為新台幣 1321 萬元。這不是一個精算後的結果，而是多數人心中，對「未來生活不要太辛苦」的直覺想像。但問題來了，這個數字，真的適用於你嗎？

1321 萬，其實不是目標，而是一個心理平均值

我們先冷靜拆解這個數字。假設 65 歲後不再有任何薪資收入，活到 85 歲，總共 20 年，那麼 1321 萬元意味著什麼？一年約 66 萬，一個月約 5.5 萬。而這個計算，尚未納入通膨、醫療費、長照支出，或任何突發狀況。

換句話說，這個「平均數」並不代表寬裕，更談不上安全，它比較接近的是：多數人心中對「至少能過日子」的心理底線。真正值得問的問題不是：1321 萬夠不夠？而是你的人生結構，跟這個平均值一樣嗎？

不同背景的人，心中的底線差距其實非常大

從教育程度來看，準備金額的落差相當明顯：碩士／博士：1804 萬元、大學：1535 萬元、高中以下：1140 萬元。這個差距，並不只是收入不同，更像是一種「風險感知能力」的差異。

教育程度較高者，通常較早意識到三件事：壽命延長、醫療支出高度不確定、單靠制度型退休金可能不足；而教育程度較低者，則更容易將未來寄託在子女、社會制度，或抱持「到時候再說」的心態，對金額的想像自然偏低。

最焦慮的，往往不是最年長，而是中壯年

如果從年齡層來看，排序本身就很有故事：

40–54 歲：1,634 萬元（最高）

55–64 歲：1,394 萬元

49 歲以下：1,074 萬元

65 歲以上：829 萬元

為什麼 40–54 歲最高？因為這個族群同時面對三件事：收入接近高峰、家庭責任最重（子女與父母）、也第一次清楚意識到時間不再站在自己那邊。他們未必是最有錢的一群，卻往往是對風險最清醒的一群。而 65 歲以上為何反而最低？因為對許多人而言，那已經不是準備的問題，而是接受現實的階段。

年輕族群：時間最多，但最容易低估「底線」

如果你是 25～35 歲族群，大學以上學歷，正在職場打拼，你很可能有以下想法，退休很遠、收入之後會變高、現在談退休太悲觀，這些想法都合理，但問題在於，你可能是「最有時間，卻最容易低估地板價」的一群人，調查顯示，年輕族群對退休金額的估算，普遍低於整體平均，不是因為生活需求低，而是因為：還沒真正經歷「沒有薪資」的狀態，習慣用「現在的自己」去想像「未來的生活」

中壯年族群：收入穩定，但風險集中正在逼近

40～55 歲，是退休準備的分水嶺，這個族群通常具備：穩定收入、家庭責任、一定資產基礎，同時也開始第一次真正意識到一件事：我剩下的時間，已經比我走過的少了，這也是為什麼，調查中教育程度較高、職涯較完整的族群，對退休準備金額的預估，往往接近甚至高於 1,321 萬元，不是他們比較貪心，而是他們開始理解三件事：第一，醫療與照護不是選項，是機率。第二，子女無法保證接得住你。第三，投資報酬率會隨時間縮短而下降。

你的地板價，不能再只是「能過日子」，對這個族群來說，地板價的概念已經升級，不只是活著，而是「有調整空間」。

接近退休族群：不是數字不夠，而是選項變少了

55 歲以上族群，面對的問題其實最殘酷，不是你不知道退休要花錢，而是你已經沒有太多時間修正方向，調查顯示，這個族群中，對退休生活感到不安與壓力的比例最高，尤其是教育程度較低、資產集中度高（例如只剩房子）的人，如果你是這個族群，很現實地說，這時候談「理想數字」已經沒有太大意義，你真正該問的是：如果我現在停止工作，我最少需要多少，才能不成為家人的負擔？而是因為你必須同步做三件事：降低生活成本、延後提領速度、強化現金流穩定性，這是一場防守型退休。

真正的關鍵，從來不是一個數字

回到最核心的問題是，當沒有薪資後，你的最低地板價是多少？答案其實不是 1321 萬，也不是任何單一數字，而是你有沒有一套能撐住變化的後端系統？現金流是否可預期？資產是否過度集中？

提領節奏能否調整？市場不好時，你能不能慢一點用錢？如果沒有，就算帳面上有 1500 萬，風險依然存在。

最後我們回到一句話：真正重要的，不是替未來準備一個答案，而是為人生建立一套能承接變化的後端系統。它不要求你現在就到位，也不要求你一次想清楚 30 年後的生活，只希望你做到三件事 1. 不把未來完全交給運氣 2. 開始理解自己的「最低地板價」 3. 在還有選擇的時候，先保留彈性。因為當你願意開始整理、預留空間，你其實已經在為未來的自己，把後端搭好了。

