此次我國成功向美國爭取到兩項最優惠待遇，其中，美國對台灣課徵的對等關稅將從現行的 20% 調降至 15% 且不疊加最惠國待遇 (MFN)，正式取得與日本、韓國及歐盟等美國主要盟友同等的關稅地位，有助提升國內傳產業者對上日韓同業的競爭力。