鉅亨網記者王莞甯 台北
台美經貿談判迎來重大突破，我方成功爭取到兩項最優惠待遇，國內汽車零組件業連月來遭壓抑的訂單可望湧出，激勵相關個股走強，包括萬在 (4543-TW)、吉茂 (1587-TW)、虎山 (7736-TW) 等均亮燈漲停，和大 (1536-TW)、東陽 (1319-TW)、耿鼎 (1524-TW)、堤維西 (1522-TW) 等也漲超過半根停板。
此次我國成功向美國爭取到兩項最優惠待遇，其中，美國對台灣課徵的對等關稅將從現行的 20% 調降至 15% 且不疊加最惠國待遇 (MFN)，正式取得與日本、韓國及歐盟等美國主要盟友同等的關稅地位，有助提升國內傳產業者對上日韓同業的競爭力。
虎山表示，展望今年，將加速推出多元化產品、拓展新通路和高成長領域市場，強化核心競爭力並維持長期穩健成長。
法人分析，AM 汽車零組件關稅由 25% 降至 15%，將使終端客戶大幅減輕成本壓力，觀望氣氛有望消除並開始正常拉貨，預期第一季 AM 市況有望回升到傳統旺季水準。
法人進一步指出，全球汽車 AM 市場約有 85-90% 貨品來自台灣供應鏈，其中，東陽是全球第一大汽車 AM 塑膠件製造商，塑膠件全球市占率 70%、板金市占率 38%，其品項覆蓋範圍最廣，且模具持續增加，儘管去年有 7 個月受到關稅影響，也面臨匯率不友善的情況，東陽全年營收卻僅衰退 2%，顯示議價能力高的龍頭地位，後續受惠降稅利多值得期待。
