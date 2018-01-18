最好的投資機會在哪裡？恆大集團首席經濟學家任澤平：中國

由中國證券市場研究設計中心（SEEC）與和訊網聯合主辦的財經中國 2017 年會暨第十五屆財經風雲榜於今 (18) 日上午舉行，本次論壇主題為「構建新秩序 駕馭新動能」。

和訊網今日報導，恒大集團首席經濟學家任澤平表示，他經常被別人問到一個問題，問他對海外資產怎麽看？要不要買美元資產諸有此類的問題，他明確地告訴大家，在他看來，最好的投資機會就在中國。

任澤平指出，中國有 14 億人，美國 3.2 億人，整個歐元區 3.5 億人，歐元最大經濟體德國 8000 萬人，韓國 5000 萬人，中國 14 億人，全球也不過 60 億人，而且中國擁有最龐大的市場，而且這個市場還在快速地增長。

不過投資中國必須要注意什麼？

任澤平說明，中國改革前景值得關注，未來還有五大改革待突破，第一、包括通過地方試點的方式調動地方政府在這一輪改革當中的積極性。二、國企改革。三、大規模活化中國服務業。四 、 大規模降低微觀主體的成本，包括減稅、降低辦事費用等。其中，減稅政策產生的效果是持續的。降低微觀主體成本，有助於提升微觀主體對中國發展的信心。 五 、 防範化解重大風險和促進金融回歸本源，讓金融更好的服務實體經濟。

對於 2018 年該怎麼挑股票？ 任澤平表示，2018 年一定要買有基本面的股票，看大的環境，一是監管趨嚴，各種題材炒作是不被允許的；二是企業盈利在改善，監管趨嚴，就不要炒那些騙子公司了。