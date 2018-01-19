福布斯香港富豪榜 李嘉誠蟬聯首富 蔡崇信晉身前10大

福布斯昨 (18) 日公佈最新香港 50 大富豪榜，推算香港 50 大富豪總財富飆升約 600 億美元 (約 4690 億港元) 至 3070 億美元 (約 2.4 兆港元)，李嘉誠連續 20 年蟬聯首富。

去年科網股熱炒，帶挈大陸科技公司管理層財富暴漲，阿里巴巴 (BABA-US) 執行副主席蔡崇信以 104 億美元，排名從去年的第 12 升至第 9 位，成為首位進入前 10 大的互聯網背景富豪。騰訊 (0700-HK) 總裁劉熾平今年首度打入富豪榜，排名第 33 位，財富 24 億美元。

香港《文匯報》報導，香港 50 大富豪榜的前 3 名，長和系 (0001-HK) 主席李嘉誠財富由去年的 303 億美元增至 360 億美元，連續 20 年蟬聯香港首富寶座。恒地 (0012-HK) 主席李兆基以 329 億美元財富排第 2；嘉華國際 (0173-HK) 主席呂志和則由去年的第 6 位躍升至第 3，財富大增 70% 至 190 億美元。新地 (0016-HK) 郭炳江及郭炳聯兄弟今年排第 4，以 178 億美元財富超越排第 5 的華置 (0127) 前主席劉鑾雄。

而以 492 億元出售家族企業東方海外 (0316-HK) 的董建華、董建成兄弟亦首次躋身 50 大，排第 17 位；第 49 位的新世界發展 (0017-HK) 主席鄭家純亦是首次上榜。

女富豪方面，繼續由金利豐 (1031-HK) 行政總裁朱李月華奪得香港女首富寶座，在整體 50 大中排名第 7 位，首度打進前 10 名，財富 120 億美元，比去年多 72 億美元。至於女富豪第 2 位則為信德集團 (0242-HK) 主席兼董事總經理何超瓊，擁有 55 億美元資產，排名富豪榜第 15 位，以及女富豪榜第二。

值得留意的是，今年大陸科技公司管理層受惠去年股價大升而財富暴漲，其中，阿里巴巴執行副主席蔡崇信以 104 億美元財富，成為首位進入前 10 的互聯網背景的富豪，排名從去年的第 12 升至第 9 位。至於騰訊總裁劉熾平則首度上榜，排名第 33 位，財富 24 億美元。

福布斯香港 50 富豪榜沒有騰訊主席馬化騰的名字，不過，據福布斯實時富豪榜顯示，馬化騰財富為 496 億美元，在福布斯實時富豪榜上排在第 14 位，是排名最高的亞洲富豪。目前在福布斯實時富豪榜上排在馬化騰之前的，是 Google(GOOG-US) 的聯合創始人謝爾蓋．布林 (Sergey Brin)，目前財富為 511 億美元，比馬化騰多 15 億美元。

目前在福布斯實時富豪榜上排在首位的依舊是亞馬遜 (AMZN-US)CEO 傑夫．貝佐斯 (Jeff Bezos)，其財富為 1082 億美元，比爾．蓋茨 (Bill Gates) 和股神巴菲特 (Warren Buffett) 排第 2 及第 3，財富分別是 921 億美元和 919 億美元。