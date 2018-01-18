摩根大通朱海斌：人民幣年底兌美元見6.45

中國證券網今 (18) 日報導，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌發表了預判中國 2018 年經濟運行情況的相關觀點，其中包括 2018 年中國 GDP 增長預估從普遍預期的 6.5% 上調至 6.7%，至於人民幣兌美元匯率將保持穩定，到 2018 年年底為 6.45。

報導指出，摩根大通將 2018 年中國 GDP 增長預估從普遍預期的 6.5% 上調至 6.7%。他認為，2018 年中國政府不會下調 GDP 增長目標，而是將目標維持在 6.5% 左右。與此同時，CPI 和 PPI 通膨將會趨近。食品價格會導致 CPI 通膨的上升，而 PPI 通膨將因為基數效應有所回落。

朱海斌認為，2018 年，中國央行將繼續保持穩健中性的貨幣政策，貨幣政策將偏緊。他說明，中國實際信貸增速將繼續下降 1-2 個百分點，公開市場操作政策利率將會上升 20 個基點。預計存貸款基準利率在 2018 年將保持不變，但是升息的可能性在上升。 開年以來，中國央行已經小幅上調公開市場操作中 63 天期逆回購利率 5 個基點至 2.95%。

財政政策方面，摩根大通預計，由於地方政府財政紀律以及對 PPP 項目的管理加強，2018 年財政政策將會出現小幅緊縮。 值得注意的是，債務問題在 2017 年發生了積極的變化。朱海斌表示，整體債務水平企穩，並且企業負債率下降。債務 / GDP 比率將不會在短時間內下降。2018 年債務問題的重點將是債務重組以及企業資產負債表的修復。

此外，朱海斌認為，中國 2018 年金融去槓桿將會繼續，因為中國政府需要解決導致金融槓桿上升的根本問題，包括高儲蓄率， 有限的投資渠道，以及低存款利率；對於房地產市場，摩根大通預計，房地產市場 2018 年最大的不確定性在於住房政策框架的變化，因此認為住房市場在 2018 年將會小幅降溫。