李大霄：2018年中國股市的10大預言

英大證券研究所所長李大霄在功夫財經撰文提出 2018 年股市的 10 大預言。

預言一：港股熱度將持續升溫

2017 年的港股牛勢衝天，引起了中國投資市場的廣泛關注，但是包括合格投資者在內，大多數中國投資者對港股仍然不是特別熟悉。可以預期的是，在滬港通和深港通的持續發酵之下，中國投資者對港股的熟悉程度會日益增加，對港股的配置需求也會與日俱增。

從目前機構持倉情況來看，中國配置港股的基金仍然比較少，增加港股配置的空間較大。隨着港股市場的投資價值逐漸被發現，中國投資資金或將大量湧入香港，港股市場 2018 年的行情值得期待。

預言二：業績牛將會超過估值牛

他覺得，2018 年 A 股市場仍然是業績驅動的行情，通過估值提升驅動股價上漲的機會不會很大。

在這種情況下，業績好、盈利增速快、估值仍處於低位的股票，會受到市場追捧從而帶動股價上漲，而業績不好、估值過高的股票，仍然會面臨價值回歸的過程。

預言三：價值投資時代到來

A 股一直是投機盛行的市場，雖然他呼籲價值投資這麼多年，但是直到 2016 年，價值投資才開始在 A 股市場逐漸萌芽。

到了 2017 年，價值投資開始大放異彩。在 A 股「二八」嚴重分化、個股冰火兩重天的市場環境下，高估的黑五類股票不斷下跌，優質藍籌股異軍突起，價值投資者終於揚眉吐氣、獲得了應有的回報。

市場對投資者的教育是最直接的。2018 年，相信價值投資的理念會更加深入人心，被低估的優質藍籌股會繼續受到市場追捧。

預言四：藍籌股龍頭的集中度可能會進一步抬升

從企業經營的角度上講，隨着各行業集中度進一步提升，行業龍頭的營收和業績都會穩步增長，從而為股價上漲奠定基礎。

從股市資金流向上講，隨着機構化特點日益明顯和機構的資金集中度逐步提升，市場資金也將集中地流向藍籌股龍頭，從而拉動其股價上漲。

預言五：黑五類繼續原形畢露

黑五類的泡沫爆破，其實從三年前就已經開始了，但是他覺得黑五類的壓力還沒完全釋放，在 2018 年仍然會承壓下行，大家一定要警惕黑五類的泡沫爆破。

黑五類的泡沫之所以爆破，一是因為它的業績它不好，二是因為減持的力量巨大，還有一大原因，是市場的教育使投資者逐漸醒悟和成熟。

預言六：機構化的時代到來了

近年來，隨着公募、私募、養老金、社保、險資和外資等各大機構類資金對 A 股的大量配置，A 股市場逐漸進入機構化時代。

機構的影響力增加之後，整個市場的投資習慣、投資邏輯、投資風格以及市場運行軌跡都會發生非常明顯的變化，這種變化可能會使行情的結構性分化成為市場常態。當然，這個過程中，會産生更多的機會，也會體現更多的風險。

預言七：A 股將成國際資本重要投資渠道

MSCI 講了很多年，但是真正的實施是在 2018 年。MSCI 的到來，使 A 股歷史上從來沒有過的一個非常剛性的需求出現了，而且這種需求是長期、穩定的，對維持 A 股市場的穩定將發揮重要作用。

他相信，MSCI 的進場會徹底改變 A 股原來短期化的投資邏輯和風格，因為 A 股不再是以前的 A 股，A 股是國際化的 A 股，是全球投資者的 A 股。

預言八：滬倫通和滬納通可能破局

從目前的形勢判斷，滬倫通非常有可能在 2018 年成為監管層重要研究議題，相信時不時會有些小突破。樂觀一點估計，甚至滬納通的研究都有可能在明年進行。

預言九：市場的波動性會加大

2017 年，上證指數的波動只有 13.98%，這在 A 股 27 年以來的歷史上是最低的。

他認為，2018 年的市場波動很有可能會加大，因為壓縮到極致就有可能會釋放，這是自然法則。

市場波動加大，意味著風險的增加，對投資者是一個嚴峻的考驗。從這個角度上講，2018 年餘錢投資、股市去槓桿就顯得尤其重要了。

預言十：指數化時代終於到來了

指數化時代的到來，會使很多人说的「賺了指數不賺錢」的現象發生變化。

事實上，目前的 A 股和港股市場上有非常多的優秀的指數型基金（ETF）是可以投資的。這種投資方式規避了主動型投資的選擇風險，可以獲得相對穩健的收益。隨著投資者的逐漸成熟，指數投資的方式或許會逐漸成為市場的主流。