通膨「有感」平衡通膨率走升 將導致升息速度加快？

在美國聯準會寬鬆貨幣政策影響下，債券市場正感受到通膨壓力，2 年、3 年與 10 年期公債殖利率紛紛走升，但 Fed 鴿派成員擔憂，若通膨上揚太快，恐須加快升息頻率，此外，Fed 計畫提升縮表的規模，預期將進一步拉高 10 年期債券殖利率。

10 年期美債殖利率週五 (12) 日來到 2.55%，3 年期美債殖利率來到 2008 年 10 月以來高點 2.12%，2 年期美債殖利率為 1.99%，當利率上升，債券價格會降低。

然而市場預期的通膨漲幅，超越了聯準會的目標，因此引起鴿派成員的擔憂，他們認為，聯準會可能需要加快升息腳步，以控制資產價格通膨、工資通膨和消費物價通膨上揚。

紐約 Fed 總裁 William Dudley 指出，他擔心經濟狀況有可能過熱，讓 Fed 必須強踩剎車。波士頓的 Fed 總裁 Eric Rosengren 則是向《華爾街日報》說，他預期今年會有超過 3 次的升息，以控制通膨程度。

消費者物價指數 (CPI) 在去年 12 月時上漲 2.1%，這代表購買 3 年期以下美債的投資人，都是不划算的投資，因為殖利率低於 CPI，購買力降低。

在市場預期通膨將上漲情況下，投資者轉而購買低回報的通貨膨脹保值債券 (TIPS)，購買 TIPS 的好處在於，債券本金部份與 CPI 做掛勾，僅管殖利率為固定，但本金會隨著 CPI 漲幅變化，TIPS 殖利率較美債殖利率低，但 TIPS 保障投資者在未來的購買力。

10 年期美債殖利率與通貨膨脹保值債券殖利率差別

而兩者殖利率之間的利差，即是象徵通膨預期的平衡通膨率 (Break-even Rate)，代表著市場對於未來 10 年的預期通膨率，在 1 月 4 日時，平衡通膨率已超過 2%，高於 Fed 的年度通膨目標。

而市場預期將帶動 10 年期美債殖利率走高的因素還包括，Fed 將提升縮減資產負債表的量，2018 年計畫減購 4200 億美元，而當 2019 年時，將會增加為 6000 億美元。

2018 年預期減購額度為下：