葛洛斯前東家Pimco「唱反調」 將開始做多美債

美國 10 年期公債殖利率站上 9 個月以來高點，讓債王葛洛斯 (Bill Gross) 宣布債市熊市到來，但他的前東家，世界最大的資金管理公司之一 Pimco 則持相反意見，認為這波市場拋售潮，反而是多頭機會，熊市尚未開始。

太平洋投資管理公司 (Pimco) 的集團投資長 Dan Ivascyn 週三告訴《路透社》，如果債券市場持續走弱，他會考慮在公司的投資組合中增加美國國債。

在過去 48 小時，美國公債市場不斷波動，日本央行 9 日表示，將減少日本長期債購買，因此市場猜測日本今年減少貨幣寬鬆政策。

而《彭博社》10 日報導，中國作為美國公債最大外國持有者，國內官員建議中國放緩或停止購買債券，導致美中貿易關係緊張，但中國官員指出彭博社的報導不正確。

根據路透社資料，美國 2 年期公債殖利率 10 日上漲至 1.985％，為 2008 年 9 月以來的最高點，而 10 年期公債殖利率則是達到 2.597％，為去年 3 月份以來的最高點。

Ivascyn 表示，市場上還有很多不確定因素，如貿易與北韓的問題，這可能是對市場的警訊，短期內可能會導致波動，而美中的貿易政策，在 2018 年絕對是潛在風險，但他認為：「儘管如此，我們的看法與一年多前相同，現在宣布熊市到來仍為時過早。」

另一方面，債王葛洛斯 (Bill Gross) 週二表示，他認為債市熊市已開始，他所屬的駿利亨德森投資 (Janus Henderson) ，將賣空美國國債、英國金邊債券與德國國債。