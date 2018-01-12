高收益債吸金力道驚人 瑞信：別無視「違約率」警訊

Lipper Fund Flows 於 11 日公佈數據顯示，截至 1 月 10 日的一週，超過 26 億美元的資金，湧入高收益債券基金，但隨著利差縮小，分析師警告公司破產或違約量將提升，同時垃圾債券的收益率正逐步降低。

大筆資金湧入垃圾債券市場

受到經濟成長的刺激，財務困難公司放貸的條件寬鬆，以及在低利率的環境下，市場追求更高的回報，投資者大幅購入高收益債。

《彭博社》整理數據顯示，此波流入高收益債券的單周資金量，為 2016 年 12 月以來最高的，但在股市和商品市場的大幅上漲影響下，美國高收益債券與美國國債的利差，緊縮到 2007 年金融危機以來，最小的利差。

垃圾債的利差，緊縮至 2007 年以來最小

摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co.) 分析師預測，今年高收益債利差將緊縮 20 個基點，美銀則預期，年底時利差將下修至 290 個基點，目前的利差約為 325 個基點。

然而買家需注意的是，利率上升將導致垃圾債評級的公司，更加難以再融資，導致高收益債違約率提升，根據瑞士信貸 (Credit Suisse Group AG) 的數據，在所有產業中，零售業面臨風險最大，在 2018 年年初，預計將出現一波關店和破產潮，零售業的崩壞速度速度，比分析師 1 年前預期的還要快。

高收益債券市場另一個現象為，評級為 CCC 等級公司的債券收益率，為 2014 年 9 月以來的新低，約只有 8.09%，曾經的高點為約 18%。