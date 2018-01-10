瑞銀認為Fed今年無法達成2%通膨目標 而升息過快將導致問題

克里夫蘭 Fed 分行總裁 Loretta Mester 相信，今年升息 3 次到 4 次是合理的，然而投資專家 Michael Yoshikami 指出，美國聯準會若今年升息 3 次，對市場將會造成麻煩，此外，瑞銀認為，Fed 今年無法達成通膨目標。

據《CNBC》報導，Destination Wealth Management 的執行長 Yoshikami 認為，利率若過於迅速地「正常化」，對市場會造成負面影響，並終結投資者現在看到的牛市。

聯準會鷹派的成員認為，過度寬鬆的貨幣政策，會導致市場泡沫化，而一些市場研究員也警告，通膨可能會加速，因為失業率降低和經濟成長強勁。但 Yoshikami 表示，他並不認為今年通膨將會更快速攀升，他說：「我對於通膨將加速的看法有點懷疑。」

瑞士銀行的首席美國經濟學家 Seth Carpenter 抱持相同看法，他認為今年 Fed 將再度無法達成通膨 2% 的目標，預測通膨數字為 1.7%，而他預期今年 Fed 會升息兩次。

僅管許多分析師認為，在川普稅改案通過後，公司稅大幅降低，許多企業宣布將為員工加薪，而工資的提升會帶動通膨的成長速度，但 Carpenter 認為，目前美國的工資成長速度，跟應該要達成的目標差不多。

Carpenter 指出，「為達成長期平衡的目標，工資通膨應該要跟生產成長率相同，為工人產能的提升，加上產出商品的價格上升率，2017 年美國勞工工資上漲 2.5%，而目前通膨約為 1.4%，生產成長率為接近 1%，所以目前的工資上漲，跟要達成平衡的程度接近。」