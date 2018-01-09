三名聯準會官員發聲 新進票委稱2018未必要升息3到4次

摘要：亞特蘭大聯儲主席 Bostic 稱，薪資成長疲弱、通膨低迷，2018 年聯準會不一定需要升息 3-4 次。舊金山聯儲主席呼籲研究物價水平目標制，擔憂通膨未達標會令聯儲面臨信譽問題。

當地時間周一晚間，三名聯準會地方聯儲主席，陸續在一場關於「聯準會 2% 的通膨目標是否應該維持」的活動上發表講話。

亞特蘭大聯儲主席 Bostic 在發言中提到，2018 年可能不一定需要升息 3-4 次。他預計年內將有 2-3 次升息，2% 的通膨目標在年底達成。

聯準會在 2017 年升息三次，最新的點陣圖顯示，聯儲亦預計 2018 年將升息三次。

Bostic 是 2018 年 FOMC 票委，擁有投票權。去年 6 月上任的 Bostic 在聯準會中立場偏中性，周一的講話被認為是他擔任地方聯儲主席以來，最鴿派的一次發言。

Bostic 認為，升息的障礙在於疲弱的薪資增長和通膨前景。在他看來，市場對聯準會達成 2% 通膨目標的信心可能會逐漸減少，而信心本身，是達成通膨目標的關鍵因素。「這是讓升息在某種程度上更有耐心的因素之一。」Bostic 稱。

亞特蘭大聯儲主席還提到，「中性利率」已經下滑至「接近」2%。這意味著在目前 1.25-1.5% 的利率區間基礎上，聯準會年內有可能只需要升息 2-3 次，來令貨幣政策不再「落後於」經濟表現。中性利率是維持通膨在目標水平，經濟平穩增長的利率水平。

聯準會在 2012 年設定了 2% 的通膨目標，但自目標設定以來，即使是在經濟強力復甦的 2017 年，通膨表現也依舊低迷。

另一方面，同樣擁有 2018 年 FOMC 投票權的舊金山聯儲主席 Williams，在講話中談到，聯準會需要新的武器來對抗長期的低通膨。他呼籲形成一個聯準會可以指向價格水平的系統（即物價水平目標制），由此可以緩衝通膨低迷或是超調的時期。早些時候，費城聯儲主席 Harker 也提到應研究物價水平目標制。

Williams 擔心，經濟已經顯著復甦，但聯準會卻遲遲未能達成通膨目標，會令聯儲面臨「信譽問題」。

參與了同一場活動的波士頓聯儲主席 Rosengren，督促加快關於通膨目標區間的研究。Rosengren 今年不擁有 FOMC 投票權。

Rosengren 稱，應該更聚焦於一定區間內的通膨水平，而非一個固定值。他提到，有一種可能是，聯準會把通膨目標設在 1.5%-3%。

『新聞來源／華爾街見聞』