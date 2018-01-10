柏南奇預測：Fed可能重訂通膨框架 以對抗下次「經濟衰退」

美國聯準會前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 周一預測，未來 18 個月內，Fed 將就是否改變 2% 的通膨目標進行重大辯論，以允許更多的經濟刺激，來應對下一次經濟衰退。

柏南奇長久以來就關注這點，據《Washington Examiner》報導，在 Brookings Institution 學者會議上，柏南奇再次提出，鮑威爾 (Jerome Powell) 可能會在上任後，正式開始重視審視這個目標，「會有一些非常認真的討論」，是否要在 2019 年，改變政策目標框架。

為了增加應對下個經濟衰退危機的武器，在上周公布的 12 月 FOMC 會議紀錄上，已經可以見到部分官員針對此議題展開辯論，不希望被不明原因未達成的 2% 通膨卡死，造成政策施展困難。

聯準會最關注之通膨指標：核心 PCE 指數 (2008 年至今表現) 圖片來源：Fred

為何 Fed 應該調整框架？

近幾個月來，柏南奇在內的多位經濟學家主張，由於利率似乎可能在更長時間內，維持較低的水準。如果 Fed 不能採取措施，找到升息周期中，通膨仍然低迷的根源，一直放慢升息腳步，如此，當下一次經濟衰退來臨，可能出現「無息可降」的窘境。

波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 建議採取加拿大央行的模式，他們會定期審查其維持價格穩定的做法。他還呼籲，Fed 可以改變通膨目標為一個區間，像是 1.5-3%，只要是溫和通膨即可，不必鎖死 2%。

舊金山 Fed 分行總裁 John Williams 提出另一套做法，以「價格水準 (price level)」為主，而非鎖定在 2% 的通膨率。因為通膨率無法達成，Fed 就會因為沒有「正當理由」，難以升息。

Williams 認為，無論定出的目標為何，對 Fed 來說，重點之一在於「信用」。定出一個長久無法達到的通膨目標，都會讓 Fed 面臨信譽問題，反而遮掩了失業率已在 4.1% 這樣的經濟健康狀況，這才更令人擔憂。

實際上，柏南奇過去也在部落格中提出類似的主張。他表示，以目標為基礎是個好方式，但目標需要做改變。以 2% 為目標是聯準會多年內部討論的結果，改變目標，像是以價格水準為目標，或以名義 GDP 的函數為目標，都是可行的。他說，這些方法的優點是有助於處理零利率下限的問題，至少理論上是如此。